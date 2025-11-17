В Украине потеплеет, но будет дождливо: какой будет погода в первый день недели

$42.060.00
05:28 • 4604 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
04:30 • 4338 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 20842 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 38486 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 32139 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 58208 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 32276 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
15 ноября, 17:21 • 36879 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 49505 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 45580 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 11687 просмотра
Министр финансов США: выплаты Трампа по 2000 долларов требуют одобрения Конгресса16 ноября, 22:38 • 5662 просмотра
Потеря Покровска обошлась Зеленскому дороже, чем его захват путину - The Sunday Times17 ноября, 00:53 • 8928 просмотра
С начала 2025 года потери россиян на войне в Украине превысили 367 000 человек - Генштаб02:30 • 5584 просмотра
Ночной ракетный удар по Балаклее: уже трое погибших, число раненых растет02:59 • 19303 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 58209 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 54746 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 106631 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 90127 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 62030 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Дональд Туск
Скотт Бессент
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Варшава
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 11773 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 31528 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 106631 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 39892 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 55432 просмотра
Техника
Социальная сеть
Золото
Отопление
FIFA (серия видеоигр)

В Украине потеплеет, но будет дождливо: какой будет погода в первый день недели

Киев • УНН

 • 1366 просмотра

17 ноября в Украине прогнозируется облачная погода. В западных областях ожидаются дожди, на Закарпатье местами значительные.

В Украине потеплеет, но будет дождливо: какой будет погода в первый день недели

В понедельник, 17 ноября, на большей части территории Украины ожидается облачная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, днем в западных областях пройдут умеренные, на Закарпатье местами значительные дожди; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в западных, Винницкой и Житомирской областях порывы 15-20 м/с. Температура днем 9-14°, на юге страны и Прикарпатье до 16°. В Карпатах дождь и мокрый снег, днем местами значительный дождь; температура днем 3-8° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха - 10-12°.

Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноября16.11.25, 10:19 • 58214 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина