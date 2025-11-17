В Украине потеплеет, но будет дождливо: какой будет погода в первый день недели
Киев • УНН
17 ноября в Украине прогнозируется облачная погода. В западных областях ожидаются дожди, на Закарпатье местами значительные.
В понедельник, 17 ноября, на большей части территории Украины ожидается облачная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем в западных областях пройдут умеренные, на Закарпатье местами значительные дожди; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в западных, Винницкой и Житомирской областях порывы 15-20 м/с. Температура днем 9-14°, на юге страны и Прикарпатье до 16°. В Карпатах дождь и мокрый снег, днем местами значительный дождь; температура днем 3-8° тепла
В Киеве и области в понедельник будет облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха - 10-12°.
