В Україні планують скасувати акти виконаних робіт, законопроєкт уже в Раді - Свириденко

Уряд планує скасувати акти виконаних робіт. Відповідний законопроект уже внесений у Верховну Раду. Про це йшлося на зустрічі Прем'єрки Юлії Свириденко із бізнесом на Закарпатті, передає УНН.

Урядовий законопроект №13598 скасовує обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги. Такі норми полегшать українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами