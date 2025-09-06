В Україні планують скасувати акти виконаних робіт, законопроєкт уже в Раді - Свириденко

$41.350.00
Ексклюзив
12:37 • 11872 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
10:49 • 14393 перегляди
6 вересня, 06:10 • 22132 перегляди

Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
6 вересня, 06:10 • 22132 перегляди
5 вересня, 16:47 • 27306 перегляди

Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:47 • 27306 перегляди
5 вересня, 16:35 • 37595 перегляди

Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
5 вересня, 16:35 • 37595 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 47204 перегляди
5 вересня, 12:12 • 32005 перегляди

"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
5 вересня, 12:12 • 32005 перегляди
Ексклюзив

5 вересня, 08:58 • 40591 перегляди

Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 40591 перегляди
5 вересня, 08:28 • 44458 перегляди

Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
5 вересня, 08:28 • 44458 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 37065 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Популярнi новини
Зеленський запросив путіна до Києва6 вересня, 04:40 • 12635 перегляди
ISW: путін своїми заявами намагається залякати Захід і знівелювати ідею гарантій безпеки для України6 вересня, 05:26 • 7266 перегляди
Трамп пригрозив ЄС торговельним розслідуванням через штраф Google6 вересня, 05:59 • 3596 перегляди
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття6 вересня, 07:06 • 10640 перегляди
Внаслідок ДТП в Ізмаїлі загинула донька депутата Київради Бойченка 09:01 • 8556 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
10:49 • 14392 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 22131 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 47204 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 32101 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 55518 перегляди
УНН Lite
В Україні планують скасувати акти виконаних робіт, законопроєкт уже в Раді - Свириденко

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Законопроєкт №13598 скасовує обов'язкове підписання актів виконаних робіт для безготівкової оплати послуг. Ця новація дозволить українським компаніям економити 20,2 млрд грн на рік.

В Україні планують скасувати акти виконаних робіт, законопроєкт уже в Раді - Свириденко

Уряд планує скасувати акти виконаних робіт. Відповідний законопроект уже внесений у Верховну Раду. Про це йшлося на зустрічі Прем'єрки Юлії Свириденко із бізнесом на Закарпатті, передає УНН.

Урядовий законопроект №13598 скасовує обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги. Такі норми полегшать українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами 

- повідомила Свириденко у Telegram.

За її словами, сумарну економію українського бізнесу за рахунок цієї новації оцінюють на рівні 20,2 млрд грн на рік.

Кабмін скоригував план заходів щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату03.09.24, 13:14 • 19256 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Юлія Свириденко
Закарпатська область
Верховна Рада України