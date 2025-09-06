В Україні планують скасувати акти виконаних робіт, законопроєкт уже в Раді - Свириденко
Київ • УНН
Законопроєкт №13598 скасовує обов'язкове підписання актів виконаних робіт для безготівкової оплати послуг. Ця новація дозволить українським компаніям економити 20,2 млрд грн на рік.
Уряд планує скасувати акти виконаних робіт. Відповідний законопроект уже внесений у Верховну Раду. Про це йшлося на зустрічі Прем'єрки Юлії Свириденко із бізнесом на Закарпатті, передає УНН.
Урядовий законопроект №13598 скасовує обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги. Такі норми полегшать українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами
За її словами, сумарну економію українського бізнесу за рахунок цієї новації оцінюють на рівні 20,2 млрд грн на рік.
