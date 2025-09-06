В Украине планируют отменить акты выполненных работ, законопроект уже в Раде - Свириденко
Киев • УНН
Законопроект №13598 отменяет обязательное подписание актов выполненных работ для безналичной оплаты услуг. Это нововведение позволит украинским компаниям экономить 20,2 млрд грн в год.
Правительство планирует отменить акты выполненных работ. Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду. Об этом шла речь на встрече Премьера Юлии Свириденко с бизнесом на Закарпатье, передает УНН.
Правительственный законопроект №13598 отменяет обязательное подписание Акта выполненных работ для оплаты услуг в безналичной форме, как подтверждение получения услуги. Такие нормы облегчат украинским компаниям сотрудничество с европейскими бизнес-партнерами
По ее словам, суммарную экономию украинского бизнеса за счет этой новации оценивают на уровне 20,2 млрд грн в год.
