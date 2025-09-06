В Украине планируют отменить акты выполненных работ, законопроект уже в Раде - Свириденко

$41.350.00
Эксклюзив
12:37 • 16306 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
10:49 • 20041 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 26181 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 29467 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 39245 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 49437 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 32414 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 40763 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 44606 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 37135 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
10:49 • 20035 просмотра
Эксклюзив
10:49 • 20035 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
6 сентября, 06:10 • 26177 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 49433 просмотра
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 49433 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?
5 сентября, 12:22 • 33798 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы
5 сентября, 07:47 • 57171 просмотра
В Украине планируют отменить акты выполненных работ, законопроект уже в Раде - Свириденко

Киев • УНН

 • 2064 просмотра

Законопроект №13598 отменяет обязательное подписание актов выполненных работ для безналичной оплаты услуг. Это нововведение позволит украинским компаниям экономить 20,2 млрд грн в год.

В Украине планируют отменить акты выполненных работ, законопроект уже в Раде - Свириденко

Правительство планирует отменить акты выполненных работ. Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду. Об этом шла речь на встрече Премьера Юлии Свириденко с бизнесом на Закарпатье, передает УНН.

Правительственный законопроект №13598 отменяет обязательное подписание Акта выполненных работ для оплаты услуг в безналичной форме, как подтверждение получения услуги. Такие нормы облегчат украинским компаниям сотрудничество с европейскими бизнес-партнерами 

- сообщила Свириденко в Telegram.

По ее словам, суммарную экономию украинского бизнеса за счет этой новации оценивают на уровне 20,2 млрд грн в год.

Кабмин скорректировал план мероприятий по дерегуляции и улучшению бизнес-климата03.09.24, 13:14 • 19258 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Юлия Свириденко
Закарпатская область
Верховная Рада