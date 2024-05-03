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В Україні перша лікарня-електростанція почала продавати енергію

В Україні перша лікарня-електростанція почала продавати енергію

Київ • УНН

 • 26933 перегляди

Перша в Україні лікарняна електростанція, Хмельницький лікувально-діагностичний центр, почала продавати надлишки електроенергії, виробленої сонячними панелями на даху, в мережу.

Хмельницький лікувально-діагностичний центр уперше в Україні почав продавати в мережу електроенергію, вироблену за допомогою сонячних панелей на своєму даху. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, передає УНН

Деталі 

Народний депутат зазначив, що відучора (1 травня) в години, коли сонячна електростанція (СЕС) виробляє електроенергії більше, ніж споживають поліклініки, надлишок продається у мережу. При тому, що зазвичай панелі на дахах лікарень виробляють електроенергію лише для власних потреб.

Цей випадок поки є унікальним, але сотні лікарень зможуть стати ще й трошки електростанціями. Адже це також гроші для лікарень

зауважив Герус.

Зазначимо, що йдеться про три поліклініки Хмельницького лікувально-діагностичного центру, де минулого року встановлено СЕС загальною потужністю 100 кВт.

Дякую команді Хмельницькобленерго за підтримку у отриманні статусу активного споживача та команді МОЗ та Хмельницького лікувально-діагностичного центру за проактивну прогресивну позицію

написав Герус.

Нардеп зазначив, що механізм активного споживача електроенергії став можливим завдяки ухваленому в 2023 році закону щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України.

Доповнення

Активний споживач електроенергії - це фізична або юридична особа, яка не лише споживає електроенергію, а й виробляє її з відновлюваних джерел для власних потреб, а також може продавати надлишки енергії назад у мережу.

Окупанти вперше прицільно атакували сонячну електростанцію - “Укренерго” 04.04.24, 15:24 • 23085 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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