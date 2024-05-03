В Украине первая больница-электростанция начала продавать энергию

Хмельницкий лечебно-диагностический центр впервые в Украине начал продавать в сеть электроэнергию, произведенную с помощью солнечных панелей на своей крыше. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, передает УНН.

Детали

Народный депутат отметил, что со вчерашнего дня (1 мая) в часы, когда солнечная электростанция (СЭС) производит электроэнергии больше, чем потребляют поликлиники, избыток продается в сеть. При том, что обычно панели на крышах больниц производят электроэнергию только для собственных нужд.

Этот случай пока является уникальным, но сотни больниц смогут стать еще и немножко электростанциями. Ведь это также деньги для больниц отметил Герус.

Отметим, что речь идет о трех поликлиниках Хмельницкого лечебно-диагностического центра, где в прошлом году установлены СЭС общей мощностью 100 кВт.

Спасибо команде Хмельницкоблэнерго за поддержку в получении статуса активного потребителя и команде Минздрава и Хмельницкого лечебно-диагностического центра за проактивную прогрессивную позицию написал Герус.

Нардеп отметил, что механизм активного потребителя электроэнергии стал возможным благодаря принятому в 2023 году закону о восстановлении и зеленой трансформации энергетической системы Украины.

Дополнение

Активный потребитель электроэнергии - это физическое или юридическое лицо, которое не только потребляет электроэнергию, но и производит ее из возобновляемых источников для собственных нужд, а также может продавать излишки энергии обратно в сеть.

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