Оккупанты впервые прицельно атаковали солнечную электростанцию - "Укрэнерго"

Вчера, 3 апреля, враг впервые атаковал солнечную электростанцию. Об этом во время брифинга рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает УНН.

"Враг вчера прицельно атаковал солнечную электростанцию. Кажется на Днепропетровщине. Это первый, по крайней мере на моей памяти, случай именно целенаправленной атаки на объект возобновляемой энергетики", - сказал Кудрицкий.

Он отметил, что враг понимает важность выработки солнечными электростанциями электроэнергии, поэтому наносит удары по ним.

Напомним

Сегодня ночью враг повредил крупный энергетический объект в Харьковской области. В Харькове действуют соответствующие ограничения электропотребления. Также ограничения электричества, но для промышленных некоторых потребителей, действуют на Днепропетровщине.