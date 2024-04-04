Оккупанты впервые прицельно атаковали солнечную электростанцию - "Укрэнерго"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrenerhoУкрэнерго
Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  5427 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

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На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
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На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
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"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  55810 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

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Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  72422 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

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Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  134315 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  133933 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133387 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
3 апреля 2024, 11:35  •  117222 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
3 апреля 2024, 11:28  •  164102 просмотра

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Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  548580 просмотра

Оккупанты впервые прицельно атаковали солнечную электростанцию - "Укрэнерго"

Враг впервые атаковал солнечную электростанцию в Днепропетровской области, повредил крупный энергетический объект в Харьковской области, что привело к ограничению электроснабжения в обоих регионах.

Война •   •  13301 просмотра
Оккупанты впервые прицельно атаковали солнечную электростанцию - "Укрэнерго"

Блинкен: Украина в конечном итоге станет членом НАТО, поддержка "твердая, как скала"

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина в конечном итоге станет членом НАТО, а поддержка Альянса "твердая".

Война •   •  12976 просмотра
Блинкен: Украина в конечном итоге станет членом НАТО, поддержка "твердая, как скала"

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики будет рекомендовать принять законопроект о "белом бизнес-клубе", который может узаконить отнесение предприятий к категории рисковых и блокирование их счетов, предоставляя при этом преференции в виде уменьшения количества проверок для налогоплательщиков, которые соответствуют определенным критериям.

Экономика •   •  49119 просмотра
"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

В Польше украинских детей-беженцев хотят обязать пойти в местные школы: уже готовят законопроект

Начиная с 1 сентября 2024 года, все украинские дети, проживающие в Польше из-за войны, будут обязаны посещать местные школы с уроками украинского языка и учителями из Украины.

Общество •   •  12570 просмотра
В Польше украинских детей-беженцев хотят обязать пойти в местные школы: уже готовят законопроект

До 400 млн долларов в годовом измерении может потерять Украина при продолжении блокировки на границе - МинАгро

В случае продолжения блокады на границе с Польшей Украина может терять до 400 миллионов долларов ежегодно из-за сокращения экспорта и недополучения бюджетных поступлений.

Экономика •   •  10887 просмотра
До 400 млн долларов в годовом измерении может потерять Украина при продолжении блокировки на границе - МинАгро

ЮНИСЕФ: 124 ребенка погибли или были ранены от мин в Украине за два года

124 ребенка погибли или получили ранения от мин в Украине с момента полномасштабного вторжения россии, больше всего жертв - в Донецкой и Харьковской областях.

Общество •   •  13284 просмотра
ЮНИСЕФ: 124 ребенка погибли или были ранены от мин в Украине за два года

Макрон заявил, что "не сомневается", что россия нацелится на Олимпиаду в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон "не сомневается", что россия нацелится на Олимпийские игры 2024 года в Париже, признавая внешние риски для безопасности Игр.

спорт •   •  11299 просмотра
Макрон заявил, что "не сомневается", что россия нацелится на Олимпиаду в Париже

Украинская энергосистема может экспортировать электроэнергию только в определенные часы при ее избытке, сейчас экспорт практически нулевой - Кудрицкий

Импорт электроэнергии в Украине сейчас значительно превышает экспорт, причем экспорт почти нулевой из-за недавней волны массированных атак, тогда как импорт помогает сбалансировать систему, позволяя ограниченный экспорт только в определенные часы, когда есть избыток электроэнергии.

Экономика •   •  11374 просмотра
Украинская энергосистема может экспортировать электроэнергию только в определенные часы при ее избытке, сейчас экспорт практически нулевой - Кудрицкий

Одесситы, пострадавшие в результате атаки рф 2 марта, вскоре получат новое жилье - Кипер

Одесситы, пострадавшие от российской атаки 2 марта, вскоре получат новое жилье и компенсацию за разрушенное имущество: 12 владельцам уже сформированы соответствующие сертификаты в системе "Дія".

Общество •   •  11462 просмотра
Одесситы, пострадавшие в результате атаки рф 2 марта, вскоре получат новое жилье - Кипер

Макрон осудил "угрожающие" комментарии российских властей после переговоров французского министра с шойгу

Президент Франции осудил "барочные и угрожающие комментарии" россии после переговоров между министрами обороны Франции и РФ.

Новости Мира •   •  12466 просмотра
Макрон осудил "угрожающие" комментарии российских властей после переговоров французского министра с шойгу