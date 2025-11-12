В Україні незабаром запрацює перша "стіна з дронів" для захисту міст від російських атак

В Україні за кілька тижнів запрацює перша система ППО DWS-1, "стіна з дронів", для перехоплення ворожих безпілотників та плануючих бомб. Ця система, розроблена західною компанією Atreyd, складається з десятків дронів, що утворюють "мінне поле" та працюють за допомогою штучного інтелекту.