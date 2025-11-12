В Україні незабаром запрацює перша "стіна з дронів" для захисту міст від російських атак

$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20920 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51451 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47962 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 51282 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 49062 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44950 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60872 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62888 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82376 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132102 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 17339 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13677 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23872 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 8306 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14008 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51818 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 70575 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46531 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65237 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132102 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Канада
Ватикан
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14413 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 24285 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22675 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61913 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62126 перегляди
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Starlink
Bild

В Україні незабаром запрацює перша "стіна з дронів" для захисту міст від російських атак

Київ • УНН

 • 2554 перегляди

В Україні за кілька тижнів запрацює перша система ППО DWS-1, "стіна з дронів", для перехоплення ворожих безпілотників та плануючих бомб. Ця система, розроблена західною компанією Atreyd, складається з десятків дронів, що утворюють "мінне поле" та працюють за допомогою штучного інтелекту.

В Україні незабаром запрацює перша "стіна з дронів" для захисту міст від російських атак

Нова система ППО DWS-1, перша в Україні "стіна з дронів", призначена для перехоплення ворожих безпілотників та плануючих бомб, буде розгорнута в країні протягом кількох тижнів, повідомив її виробник, західна компанія Atreyd. Про це повідомляє Вusinessinsider, пише УНН.

Деталі

Atreyd вже відправила систему в Україну і очікує, що вона запрацює протягом кількох тижнів 

– пояснив засновник компанії, який залишився анонімним.

Система складається з десятків невеликих дронів, що утворюють "мінне поле літаючих дронів" у небі, детонуючи поблизу ворожих боєприпасів і нейтралізуючи загрозу. 

Рибалки з Європи відправляють в Україну рибальські сітки для захисту від російських дронів09.11.25, 00:38 • 12482 перегляди

Система працює за допомогою штучного інтелекту: радари виявляють ціль – стіна змінює форму та щільність.

Працює в середовищі без GPS — система використовує попередньо завантажену 3D-карту району та локальні сенсори, що важливо при активній радіоелектронній боротьбі.

Спочатку "стіна" захищатиме міста та критично важливу інфраструктуру, а згодом її можуть розгорнути ближче до фронту для боротьби з високоруйнівними плануючими бомбами.

Польща та Румунія розгортають нову систему проти російських дронів - AP06.11.25, 13:59 • 2985 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини СвітуТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Румунія
Україна
Польща