В Україні незабаром запрацює перша "стіна з дронів" для захисту міст від російських атак
Київ • УНН
В Україні за кілька тижнів запрацює перша система ППО DWS-1, "стіна з дронів", для перехоплення ворожих безпілотників та плануючих бомб. Ця система, розроблена західною компанією Atreyd, складається з десятків дронів, що утворюють "мінне поле" та працюють за допомогою штучного інтелекту.
Нова система ППО DWS-1, перша в Україні "стіна з дронів", призначена для перехоплення ворожих безпілотників та плануючих бомб, буде розгорнута в країні протягом кількох тижнів, повідомив її виробник, західна компанія Atreyd. Про це повідомляє Вusinessinsider, пише УНН.
Деталі
Atreyd вже відправила систему в Україну і очікує, що вона запрацює протягом кількох тижнів
Система складається з десятків невеликих дронів, що утворюють "мінне поле літаючих дронів" у небі, детонуючи поблизу ворожих боєприпасів і нейтралізуючи загрозу.
Рибалки з Європи відправляють в Україну рибальські сітки для захисту від російських дронів09.11.25, 00:38 • 12482 перегляди
Система працює за допомогою штучного інтелекту: радари виявляють ціль – стіна змінює форму та щільність.
Працює в середовищі без GPS — система використовує попередньо завантажену 3D-карту району та локальні сенсори, що важливо при активній радіоелектронній боротьбі.
Спочатку "стіна" захищатиме міста та критично важливу інфраструктуру, а згодом її можуть розгорнути ближче до фронту для боротьби з високоруйнівними плануючими бомбами.
Польща та Румунія розгортають нову систему проти російських дронів - AP06.11.25, 13:59 • 2985 переглядiв