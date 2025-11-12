В Украине вскоре заработает первая "стена из дронов" для защиты городов от российских атак

$42.010.06
15:53 • 12573 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
15:00 • 23894 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
14:21 • 24905 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
13:55 • 28542 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 28086 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12 ноября, 12:03 • 27937 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 44276 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 62432 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 81697 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 129049 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Популярные новости
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"12 ноября, 09:15 • 37382 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto12 ноября, 11:09 • 35625 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 47189 просмотра
"Работают и обычные, и украинские дальнобойные санкции": Зеленский получил отчет разведки о потерях рф $37 млрд нефтегазовых доходов12 ноября, 12:42 • 8586 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto14:08 • 24626 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма16:40 • 3742 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 19727 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 58763 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 59246 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 34993 просмотра
В Украине вскоре заработает первая "стена из дронов" для защиты городов от российских атак

Киев • УНН

 • 844 просмотра

В Украине через несколько недель заработает первая система ПВО DWS-1, "стена из дронов", для перехвата вражеских беспилотников и планирующих бомб. Эта система, разработанная западной компанией Atreyd, состоит из десятков дронов, образующих "минное поле" и работающих с помощью искусственного интеллекта.

В Украине вскоре заработает первая "стена из дронов" для защиты городов от российских атак

Новая система ПВО DWS-1, первая в Украине "стена из дронов", предназначенная для перехвата вражеских беспилотников и планирующих бомб, будет развернута в стране в течение нескольких недель, сообщил ее производитель, западная компания Atreyd. Об этом сообщает Вusinessinsider, пишет УНН.

Подробности

Atreyd уже отправила систему в Украину и ожидает, что она заработает в течение нескольких недель

– пояснил основатель компании, который остался анонимным.

Система состоит из десятков небольших дронов, образующих "минное поле летающих дронов" в небе, детонируя вблизи вражеских боеприпасов и нейтрализуя угрозу.

Рыбаки из Европы отправляют в Украину рыболовные сети для защиты от российских дронов09.11.25, 00:38 • 12478 просмотров

Система работает с помощью искусственного интеллекта: радары обнаруживают цель – стена меняет форму и плотность.

Работает в среде без GPS — система использует предварительно загруженную 3D-карту района и локальные сенсоры, что важно при активной радиоэлектронной борьбе.

Сначала "стена" будет защищать города и критически важную инфраструктуру, а впоследствии ее могут развернуть ближе к фронту для борьбы с высокоразрушительными планирующими бомбами.

Польша и Румыния разворачивают новую систему против российских дронов - AP06.11.25, 13:59 • 2975 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости МираТехнологии
Техника
Военное положение
Война в Украине
Румыния
Украина
Польша