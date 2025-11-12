В Украине вскоре заработает первая "стена из дронов" для защиты городов от российских атак
В Украине через несколько недель заработает первая система ПВО DWS-1, "стена из дронов", для перехвата вражеских беспилотников и планирующих бомб. Эта система, разработанная западной компанией Atreyd, состоит из десятков дронов, образующих "минное поле" и работающих с помощью искусственного интеллекта.
Новая система ПВО DWS-1, первая в Украине "стена из дронов", предназначенная для перехвата вражеских беспилотников и планирующих бомб, будет развернута в стране в течение нескольких недель, сообщил ее производитель, западная компания Atreyd. Об этом сообщает Вusinessinsider, пишет УНН.
Подробности
Atreyd уже отправила систему в Украину и ожидает, что она заработает в течение нескольких недель
Система состоит из десятков небольших дронов, образующих "минное поле летающих дронов" в небе, детонируя вблизи вражеских боеприпасов и нейтрализуя угрозу.
Система работает с помощью искусственного интеллекта: радары обнаруживают цель – стена меняет форму и плотность.
Работает в среде без GPS — система использует предварительно загруженную 3D-карту района и локальные сенсоры, что важно при активной радиоэлектронной борьбе.
Сначала "стена" будет защищать города и критически важную инфраструктуру, а впоследствии ее могут развернуть ближе к фронту для борьбы с высокоразрушительными планирующими бомбами.
