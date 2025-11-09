ukenru
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца Кузнецова
8 ноября, 16:00 • 22029 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 29152 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 35191 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 56392 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 97966 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 96531 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 135740 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 98702 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 79078 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедуры
Рыбаки из Европы отправляют в Украину рыболовные сети для защиты от российских дронов

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Рыбаки из Франции, Швеции и Дании отправляют в Украину использованные рыболовные сети для защиты от российских дронов. Бретонская благотворительная организация Kernic Solidarités уже передала 280 километров сетей, которые используются для защиты военных и гражданских вдоль линии фронта.

Рыбаки из Европы отправляют в Украину рыболовные сети для защиты от российских дронов

Рыбаки из Франции, Швеции и Дании отправляют в Украину использованные рыболовные сети для защиты от российских дронов. Об этом информирует издание The Guardian, передает УНН.

Детали

В рыболовных портах вдоль французского побережья Бретани годами скапливались старые рыболовные сети.

Срок службы глубоководной сети составляет от 12 до 24 месяцев, после чего она изнашивается и не подлежит ремонту. До этого времени проблема заключалась в том, что ежегодно списывается около 800 тонн сетей

- говорится в сообщении издания.

Теперь эти сети нашли новое применение - их используют для защиты от российских дронов.

Бретонская благотворительная организация Kernic Solidarités уже передала Украине 280 километров старых рыболовных сетей. Их используют для защиты военных и гражданских вдоль линии фронта, где продолжаются самые ожесточенные бои.

Сначала сети использовались для защиты полевых госпиталей вблизи линии фронта, позже для защиты автодорог и мостов.

Украинцы сказали нам, что им не нужны старые сети. Им прислали немало таких, которые уже не используются. Сети, которые мы присылаем, изготовлены из конского волоса и используются для глубоководной рыбалки, чтобы ловить морского черта, который достаточно мощный и бьет по сетям с огромной силой.

- сказал волонтер Kernic Solidarités Кристиан Абазиу, отвечающий за логистику в организации.

По словам президента Kernic Solidarités Жерара Ле Даффа, недостатка рыболовных сетей нет, но из-за закрытия нескольких предприятий по переработке их использование стало проблематичным.

Посол Украины приезжал в Бретань и лично поблагодарил нас за помощь. Здесь у нас недостатка рыболовных сетей нет. Проблема в том, что с ними делать, поскольку несколько компаний, которые их перерабатывают, закрылись. Если они им нужны для создания стен против дронов и спасения жизней в Украине, они могут их получить

- подчеркнул Ле Дафф.

The Guardian сообщает, что к инициативе присоединились также рыбаки из Швеции и Дании.

По словам Абазиу, сейчас организация не имеет средств, чтобы продолжать самостоятельно отправлять грузы, поэтому ведутся переговоры, чтобы Украина забирала сети сама.

"Мы поможем достать сети и загрузить их, но у нас нет бюджета, чтобы продолжать самостоятельно организовывать конвои", - пояснил ответственный за логистику в организации.

Напомним

Ранее сообщалось, что 47 отдельная инженерная бригада Сил поддержки ВСУ на Сумщине строит защитные "антидроновые тоннели" - специальные конструкции из натянутых сетей, которые создают барьер для дронов-камикадзе. Эти тоннели позволяют безопасно передвигаться военным, технике, раненым и гражданскому транспорту в прифронтовых зонах. Самым эффективным материалом для построения таких безопасных коридоров является рыболовная сеть, поскольку она прочная и малозаметна для операторов вражеской техники.

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеНовости Мира
