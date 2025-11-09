ukenru
Рибалки з Європи відправляють в Україну рибальські сітки для захисту від російських дронів

Київ • УНН

 • 442 перегляди

Рибалки з Франції, Швеції та Данії відправляють в Україну використані рибальські сітки для захисту від російських дронів. Бретонська благодійна організація Kernic Solidarités вже передала 280 кілометрів сіток, які використовуються для захисту військових та цивільних уздовж лінії фронту.

Рибалки з Франції, Швеції та Данії відправляють в Україну використані рибальські сітки для захисту від російських дронів. Про це інформує видання The Guardian, передає УНН.

Деталі

У рибальських портах уздовж французького узбережжя Бретані роками накопичувалися старі рибальські сітки. 

Термін служби глибоководної сітки становить від 12 до 24 місяців, після чого вона зношується і не підлягає ремонту. До цього часу проблема полягала в тому, що щороку списується близько 800 тонн сіток

- йдеться у дописі видання.

Тепер ці сітки знайшли нове застосування - їх використовують для захисту від російських дронів.

Бретонська благодійна організація Kernic Solidarités уже передала Україні 280 кілометрів старих рибальських сіток. Їх використовують для захисту військових і цивільних уздовж лінії фронту, де тривають найзапекліші бої. 

Спочатку сітки використовувалися для захисту польових шпиталів поблизу лінії фронту, пізніше для захисту автошляхів та мостів. 

Українці сказали нам, що їм не потрібні старі сітки. Їм надіслали чимало таких, які вже не використовуються. Сітки, які ми надсилаємо, виготовлені з кінського волосу та використовуються для глибоководної риболовлі, щоб ловити морського чорта, який досить потужний і б’є по сітках із величезною силою.

- сказав волонтер Kernic Solidarités Крістіан Абазію, який відповідає за логістику в організації.

За словами президента Kernic Solidarités Жерара Ле Даффа, нестачі рибальських сітей немає, але через закриття кількох підприємств із переробки їхнє використання стало проблемним.

Посол України приїздив до Бретані й особисто подякував нам за допомогу. Тут у нас нестачі рибальських сітей немає. Проблема в тому, що з ними робити, оскільки кілька компаній, які їх переробляють, закрилися. Якщо вони їм потрібні для створення стін проти дронів та порятунку життів в Україні, вони можуть їх отримати

- наголосив Ле Дафф.

The Guardian повідомляє, що до ініціативи приєдналися також рибалки зі Швеції та Данії. 

За словами Абазіу, наразі організація не має коштів, щоб продовжувати самостійно відправляти вантажі, тому ведуться переговори, щоб Україна забирала сітки сама. 

"Ми допоможемо дістати сітки та завантажити їх, але у нас немає бюджету, щоб продовжувати самостійно організовувати конвої",- пояснив відповідальний за логістику в організації.  

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що 47 окрема інженерна бригада Сил підтримки ЗСУ на Сумщині зводить захисні "антидронові тунелі" - спеціальні конструкції з натягнутих сіток, які створюють бар’єр для дронів-камікадзе. Ці тунелі дозволяють безпечно пересуватися військовим, техніці, пораненим та цивільному транспорту в прифронтових зонах. Найефективнішим матеріалом для побудови таких безпечних коридорів є рибальська сітка, оскільки вона міцна та малопомітна для операторів ворожої техніки.

росія випустила по Україні понад 450 дронів і 45 ракет: Зеленський після атаки рф вказав на потребу санкційної відповіді по російській енергетиці08.11.25, 09:33 • 3622 перегляди

Віта Зеленецька

