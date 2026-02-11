$43.090.06
Ексклюзив
19:42 • 780 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
17:25 • 4310 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
17:07 • 7222 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
16:28 • 8410 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
14:43 • 11913 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 19420 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 15927 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 19960 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 31743 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 24350 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
В Україні можна буде отримати понад 400 тис. грн безвідсоткової позики у разі переїзду через надзвичайні ситуації

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Кабінет міністрів запровадив механізм безвідсоткових позик до 430 тис. гривень для людей, які вимушено переїжджають через надзвичайні ситуації. Кошти можна використати на облаштування нового житла, термін повернення – до 15 років.

В Україні можна буде отримати понад 400 тис. грн безвідсоткової позики у разі переїзду через надзвичайні ситуації

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким запускає механізм безвідсоткових позик для людей, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації - для облаштування на новому місці. Механізм, зокрема, передбачає одноразову безвідсоткову позику до 430 тис. гривень. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН

Уряд запускає механізм безвідсоткових позик для людей, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації - для облаштування на новому місці. Завдання держави - допомогти людям швидше повернутися до нормального життя та забезпечити побутову стабільність для родини 

- написала Свириденко. 

За її словами, механізм передбачає одноразову безвідсоткову позику:

  • до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю (близько 430 тис. грн);
    • строк повернення - до 15 років;
      • відсотки банкам компенсує держава - для отримувачів позика без нарахувань.

        Вона додала, що кошти можна спрямувати на майно, предмети домашнього вжитку та обладнання, необхідні для належних побутових умов у новій оселі. Щоб скористатися підтримкою, одному із повнолітніх членів сім’ї потрібно звернутися із заявою та довідкою про визнання постраждалим до органу місцевої влади за місцем нового проживання після евакуації. Після розгляду документів та погодження кошти виплачує уповноважений банк, визначений за результатом конкурсу. 

        Програма діятиме для всіх надзвичайних ситуацій, передбачених законодавством, і забезпечить постраждалим фінансовий ресурс для швидкого облаштування на новому місці. Вимушений переїзд не повинен означати втрату життєвої опори 

        - зазначила прем’єр. 

        Нагадаємо 

        В Україні стартувала програма страхування майна підприємств від воєнних ризиків. Уже подано перші п’ять заявок на участь у механізмі, який передбачає компенсацію збитків від російських обстрілів.

        Павло Башинський

