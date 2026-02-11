В Україні можна буде отримати понад 400 тис. грн безвідсоткової позики у разі переїзду через надзвичайні ситуації

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким запускає механізм безвідсоткових позик для людей, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації - для облаштування на новому місці. Механізм, зокрема, передбачає одноразову безвідсоткову позику до 430 тис. гривень. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Уряд запускає механізм безвідсоткових позик для людей, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації - для облаштування на новому місці. Завдання держави - допомогти людям швидше повернутися до нормального життя та забезпечити побутову стабільність для родини - написала Свириденко.

За її словами, механізм передбачає одноразову безвідсоткову позику:

до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю (близько 430 тис. грн);

строк повернення - до 15 років;

відсотки банкам компенсує держава - для отримувачів позика без нарахувань.

Вона додала, що кошти можна спрямувати на майно, предмети домашнього вжитку та обладнання, необхідні для належних побутових умов у новій оселі. Щоб скористатися підтримкою, одному із повнолітніх членів сім’ї потрібно звернутися із заявою та довідкою про визнання постраждалим до органу місцевої влади за місцем нового проживання після евакуації. Після розгляду документів та погодження кошти виплачує уповноважений банк, визначений за результатом конкурсу.

Програма діятиме для всіх надзвичайних ситуацій, передбачених законодавством, і забезпечить постраждалим фінансовий ресурс для швидкого облаштування на новому місці. Вимушений переїзд не повинен означати втрату життєвої опори - зазначила прем’єр.

