В Украине можно будет получить более 400 тыс. грн беспроцентного займа в случае переезда из-за чрезвычайных ситуаций

$43.090.06
51.250.13
ukenru
Эксклюзив
19:42 • 1786 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
17:25 • 5842 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
17:07 • 8476 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
16:28 • 9610 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
14:43 • 12371 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 19871 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 16113 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 20117 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 32024 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24418 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3.7м/с
88%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 21636 просмотра
Рада разрешила отсрочку на год для военных по "контракту 18-24"11 февраля, 11:21 • 8670 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 12405 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 18150 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto14:59 • 8630 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 19867 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 18289 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 21755 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 32023 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 44398 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Село
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет16:53 • 4432 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto14:59 • 8890 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 12506 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 15997 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 32196 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Financial Times
Сериал

В Украине можно будет получить более 400 тыс. грн беспроцентного займа в случае переезда из-за чрезвычайных ситуаций

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Кабинет министров ввел механизм беспроцентных займов до 430 тыс. гривен для людей, вынужденно переезжающих из-за чрезвычайных ситуаций. Средства можно использовать на обустройство нового жилья, срок возврата – до 15 лет.

В Украине можно будет получить более 400 тыс. грн беспроцентного займа в случае переезда из-за чрезвычайных ситуаций

Кабинет министров принял решение, которым запускает механизм беспроцентных займов для людей, вынужденно переезжающих на новое место жительства из-за чрезвычайных ситуаций – для обустройства на новом месте. Механизм, в частности, предусматривает одноразовый беспроцентный заем до 430 тыс. гривен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН

Правительство запускает механизм беспроцентных займов для людей, вынужденно переезжающих на новое место жительства из-за чрезвычайных ситуаций – для обустройства на новом месте. Задача государства – помочь людям быстрее вернуться к нормальной жизни и обеспечить бытовую стабильность для семьи 

- написала Свириденко. 

По ее словам, механизм предусматривает одноразовый беспроцентный заем:

  • до 50 минимальных заработных плат на семью (около 430 тыс. грн);
    • срок возврата – до 15 лет;
      • проценты банкам компенсирует государство – для получателей заем без начислений.

        Она добавила, что средства можно направить на имущество, предметы домашнего обихода и оборудование, необходимые для надлежащих бытовых условий в новом доме. Чтобы воспользоваться поддержкой, одному из совершеннолетних членов семьи нужно обратиться с заявлением и справкой о признании пострадавшим в орган местной власти по месту нового жительства после эвакуации. После рассмотрения документов и согласования средства выплачивает уполномоченный банк, определенный по результатам конкурса. 

        Программа будет действовать для всех чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством, и обеспечит пострадавшим финансовый ресурс для быстрого обустройства на новом месте. Вынужденный переезд не должен означать потерю жизненной опоры 

        - отметила премьер. 

        Напомним 

        В Украине стартовала программа страхования имущества предприятий от военных рисков. Уже поданы первые пять заявок на участие в механизме, который предусматривает компенсацию убытков от российских обстрелов.

        Павел Башинский

        ОбществоВойна в УкраинеФинансы
        Недвижимость
        Кабинет Министров Украины
        Война в Украине
        Юлия Свириденко