В Украине можно будет получить более 400 тыс. грн беспроцентного займа в случае переезда из-за чрезвычайных ситуаций

Кабинет министров принял решение, которым запускает механизм беспроцентных займов для людей, вынужденно переезжающих на новое место жительства из-за чрезвычайных ситуаций – для обустройства на новом месте. Механизм, в частности, предусматривает одноразовый беспроцентный заем до 430 тыс. гривен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Правительство запускает механизм беспроцентных займов для людей, вынужденно переезжающих на новое место жительства из-за чрезвычайных ситуаций – для обустройства на новом месте. Задача государства – помочь людям быстрее вернуться к нормальной жизни и обеспечить бытовую стабильность для семьи - написала Свириденко.

По ее словам, механизм предусматривает одноразовый беспроцентный заем:

до 50 минимальных заработных плат на семью (около 430 тыс. грн);

срок возврата – до 15 лет;

проценты банкам компенсирует государство – для получателей заем без начислений.

Она добавила, что средства можно направить на имущество, предметы домашнего обихода и оборудование, необходимые для надлежащих бытовых условий в новом доме. Чтобы воспользоваться поддержкой, одному из совершеннолетних членов семьи нужно обратиться с заявлением и справкой о признании пострадавшим в орган местной власти по месту нового жительства после эвакуации. После рассмотрения документов и согласования средства выплачивает уполномоченный банк, определенный по результатам конкурса.

Программа будет действовать для всех чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством, и обеспечит пострадавшим финансовый ресурс для быстрого обустройства на новом месте. Вынужденный переезд не должен означать потерю жизненной опоры - отметила премьер.

