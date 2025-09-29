В Україні хочуть забрати акції російського бізнесмена, пов’язаного з "Росатомом"
Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом проти російського бізнесмена Сергія Кабаргіна, чиї компанії співпрацюють із "Росатомом" у будівництві атомних електростанцій в рф.
Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду проти російського бізнесмена Сергія Кабаргіна. Його компанія тісно співпрацює з "Росатомом" і будує атомні електростанції в росії. Про це йдеться у заяві на сайті Мін'юсту, пише УНН.
Деталі
За даними Мін’юсту, Кабаргін є співвласником холдингу "Титан-2", який займається будівництвом об’єктів атомної та теплової енергетики. В Україні він володіє часткою у підприємстві "Кіровоградське рудоуправління", яке спеціалізується на видобутку каоліну – білого мінералу, що використовується у виробництві кераміки, фарфору, сантехніки, а також у хімічній і нафтовій галузях.
Міністерство просить суд передати у власність держави понад 52% акцій цього підприємства. Це один із кроків у боротьбі з російським бізнесом, який має вплив на українську економіку та може працювати на користь країни-агресора.
Нагадаємо
В Україні з початку 2025 року вже 91 компанія виключила громадян росії зі складу власників, хоча закон прямо забороняє такі зміни. Більшість цих бізнесів продовжують працювати, а деякі навіть беруть участь у державних тендерах.