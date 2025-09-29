В Украине хотят забрать акции российского бизнесмена, связанного с "Росатомом"
Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском против российского бизнесмена Сергея Кабаргина, чьи компании сотрудничают с "Росатомом" в строительстве атомных электростанций в РФ.
Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд против российского бизнесмена Сергея Кабаргина. Его компания тесно сотрудничает с "Росатомом" и строит атомные электростанции в России. Об этом говорится в заявлении на сайте Минюста, пишет УНН.
Подробности
По данным Минюста, Кабаргин является совладельцем холдинга "Титан-2", который занимается строительством объектов атомной и тепловой энергетики. В Украине он владеет долей в предприятии "Кировоградское рудоуправление", которое специализируется на добыче каолина – белого минерала, используемого в производстве керамики, фарфора, сантехники, а также в химической и нефтяной отраслях.
Министерство просит суд передать в собственность государства более 52% акций этого предприятия. Это один из шагов в борьбе с российским бизнесом, который имеет влияние на украинскую экономику и может работать в пользу страны-агрессора.
Напомним
В Украине с начала 2025 года уже 91 компания исключила граждан России из состава владельцев, хотя закон прямо запрещает такие изменения. Большинство этих бизнесов продолжают работать, а некоторые даже участвуют в государственных тендерах.