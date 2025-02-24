В Угорщині заявляють, що 4 країни ЄС вимагають обмежити імпорт сільгосппродукції з України

Міністри сільського господарства Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини звернулися до Єврокомісії із закликом скасувати підвищені квоти на аграрну продукцію з України та зобов'язати українські компанії дотримуватись стандартів, прийнятих на ринку ЄС. Про це у Facebook повідомив голова Мінсільгоспу Угорщини Іштван Надь, інформує УНН.

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За його словами, у червні цього року закінчується дія регламенту ЄС, який регулює імпорт з України, тому Єврокомісія "має знайти довгострокове вирішення проблем ринку, спричинених українською сільськогосподарською продукцією".

У спільному листі ми закликали Комісію повернутися до довоєнних квот, запровадити захисні заходи для сільськогосподарської продукції, а також запровадити автоматичний захист та індивідуальні квоти на регіональній основі для прикордонних держав-членів

Він також зазначив, що підписанти звернулися до Брюсселя з проханням вимагати екологічних, санітарних і фітосанітарних стандартів ЄС для української сільськогосподарської продукції.

Угорщина зберігатиме обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції під національною юрисдикцією стільки, скільки це необхідно для захисту угорських фермерів. Ми солідарні з Україною, але захистимо життєдіяльність і конкурентоспроможність аграріїв