В Угорщині заявляють, що 4 країни ЄС вимагають обмежити імпорт сільгосппродукції з України
Київ • УНН
Міністри сільського господарства Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини закликали Єврокомісію повернутися до довоєнних квот на українську агропродукцію. Вони також вимагають від України дотримання стандартів ЄС.
Міністри сільського господарства Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини звернулися до Єврокомісії із закликом скасувати підвищені квоти на аграрну продукцію з України та зобов'язати українські компанії дотримуватись стандартів, прийнятих на ринку ЄС. Про це у Facebook повідомив голова Мінсільгоспу Угорщини Іштван Надь, інформує УНН.
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За його словами, у червні цього року закінчується дія регламенту ЄС, який регулює імпорт з України, тому Єврокомісія "має знайти довгострокове вирішення проблем ринку, спричинених українською сільськогосподарською продукцією".
У спільному листі ми закликали Комісію повернутися до довоєнних квот, запровадити захисні заходи для сільськогосподарської продукції, а також запровадити автоматичний захист та індивідуальні квоти на регіональній основі для прикордонних держав-членів
Він також зазначив, що підписанти звернулися до Брюсселя з проханням вимагати екологічних, санітарних і фітосанітарних стандартів ЄС для української сільськогосподарської продукції.
Угорщина зберігатиме обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції під національною юрисдикцією стільки, скільки це необхідно для захисту угорських фермерів. Ми солідарні з Україною, але захистимо життєдіяльність і конкурентоспроможність аграріїв
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