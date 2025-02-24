В Венгрии заявляют, что 4 страны ЕС требуют ограничить импорт сельхозпродукции из Украины

Министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии обратились к Еврокомиссии с призывом отменить повышенные квоты на аграрную продукцию из Украины и обязать украинские компании придерживаться стандартов, принятых на рынке ЕС. Об этом в Facebook сообщил глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь, информирует УНН.

Детали

По его словам, в июне этого года заканчивается действие регламента ЕС, который регулирует импорт из Украины, поэтому Еврокомиссия "должна найти долгосрочное решение проблем рынка, вызванных украинской сельскохозяйственной продукцией".

В совместном письме мы призвали Комиссию вернуться к довоенным квотам, ввести защитные меры для сельскохозяйственной продукции, а также ввести автоматическую защиту и индивидуальные квоты на региональной основе для приграничных государств-членов - рассказал венгерский политик.

Он также отметил, что подписанты обратились к Брюсселю с просьбой требовать экологических, санитарных и фитосанитарных стандартов ЕС для украинской сельскохозяйственной продукции.

Венгрия будет сохранять ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции под национальной юрисдикцией столько, сколько это необходимо для защиты венгерских фермеров. Мы солидарны с Украиной, но защитим жизнедеятельность и конкурентоспособность аграриев - написал Надь.

Напомним

На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз зависит от венгров, а против воли Будапешта Киев не вступит в блок. Политик также считает, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Венгрия стала соавтором резолюции США в ООН, которая не осуждает агрессию рф