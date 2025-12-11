$42.280.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

В ЦВК назвали термін, потрібний для підготовки до демократичних виборів

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик повідомив, що Україні потрібно пів року для підготовки до вільних і безпечних виборів. Це пов'язано з великою кількістю біженців, пошкодженою інфраструктурою та військовослужбовцями на фронті.

В ЦВК назвали термін, потрібний для підготовки до демократичних виборів

Україні знадобиться пів року для підготовки до вільних і безпечних виборів. Про це в коментарі CNN, повідомив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, пише УНН.

Деталі

Як зазначив CNN, за кордоном через війну перебуває понад 5,9 млн українських біженців (дані ООН), ще 4,4 млн українців – внутрішньо переміщені особи. Через це оновлення й перевірка виборчих списків стане великою проблемою.

Війна країни-агресора рф проти України також серйозно вплинула на виборчу інфраструктуру. За словами Дубовика, в Україні зараз працює лише 75% виборчих дільниць.

За словами заступника голови ЦВК, майже 1 млн українців служить в армії, багато з них – на передовій. Тому важко уявити, як вони зможуть проголосувати без гарантії припинення бойових дій, наголосив Дубовик.

Він стверджує, що для проведення чесних і вільних виборів відповідно до міжнародних стандартів знадобиться підготовка протягом шести місяців.

Якщо ж голосування відбудеться раніше, "повністю гарантувати відповідність усім міжнародним стандартам буде неможливо", резюмував представник ЦВК України.

Доповнення

У 2024 році в Україні мали відбутися президентські вибори. Але після повномасштабного вторгнення Росії було запроваджено воєнний стан, щоб зосередити всі зусилля держави на відбитті агресії.

Згідно зі статтею 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в умовах воєнного стану забороняється проведення виборів президента України, а також виборів до Верховної Ради та органів місцевого самоврядування. Також забороняється проведення всеукраїнських та місцевих референдумів.

"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі11.12.25, 12:29 • 11719 переглядiв

При цьому законодавство передбачає збереження безперервності влади в умовах воєнного стану. Згідно з Конституцією України, у разі введення воєнного або надзвичайного стану, повноваження Верховної Ради продовжуються до дня першого засідання першої сесії після скасування воєнного або надзвичайного стану. Повноваження чинного президента тривають до вступу на посаду новообраного глави держави, вибори якого проводяться після скасування воєнного стану.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп закликав Україну провести вибори і поставив під сумнів українську демократію.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність країни до проведення виборів, наголосивши на необхідності вирішення питань безпеки та законодавчої бази. Він також закликав США та європейських партнерів допомогти забезпечити безпеку для проведення виборів.

Зеленський провів розмову з народними депутатами щодо проведення виборів в умовах воєнного стану. Він очікує, що нардепи запропонують своє бачення щодо цього питання.

Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду 11.12.25, 13:58 • 4412 переглядiв

Ольга Розгон

