В ЦИК назвали срок, необходимый для подготовки к демократическим выборам

Украине понадобится полгода для подготовки к свободным и безопасным выборам. Об этом в комментарии CNN сообщил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, пишет УНН.

Подробности

Как отметил CNN, за границей из-за войны находится более 5,9 млн украинских беженцев (данные ООН), еще 4,4 млн украинцев – внутренне перемещенные лица. Из-за этого обновление и проверка избирательных списков станет большой проблемой.

Война страны-агрессора РФ против Украины также серьезно повлияла на избирательную инфраструктуру. По словам Дубовика, в Украине сейчас работает только 75% избирательных участков.

По словам заместителя председателя ЦИК, почти 1 млн украинцев служит в армии, многие из них – на передовой. Поэтому трудно представить, как они смогут проголосовать без гарантии прекращения боевых действий, подчеркнул Дубовик.

Он утверждает, что для проведения честных и свободных выборов в соответствии с международными стандартами понадобится подготовка в течение шести месяцев.

Если же голосование состоится раньше, "полностью гарантировать соответствие всем международным стандартам будет невозможно", резюмировал представитель ЦИК Украины.

Дополнение

В 2024 году в Украине должны были состояться президентские выборы. Но после полномасштабного вторжения России было введено военное положение, чтобы сосредоточить все усилия государства на отражении агрессии.

Согласно статье 19 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", в условиях военного положения запрещается проведение выборов президента Украины, а также выборов в Верховную Раду и органы местного самоуправления. Также запрещается проведение всеукраинских и местных референдумов.

"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны

При этом законодательство предусматривает сохранение непрерывности власти в условиях военного положения. Согласно Конституции Украины, в случае введения военного или чрезвычайного положения, полномочия Верховной Рады продлеваются до дня первого заседания первой сессии после отмены военного или чрезвычайного положения. Полномочия действующего президента продолжаются до вступления в должность новоизбранного главы государства, выборы которого проводятся после отмены военного положения.

Напомним

Президент США Дональд Трамп призвал Украину провести выборы и поставил под сомнение украинскую демократию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны к проведению выборов, подчеркнув необходимость решения вопросов безопасности и законодательной базы. Он также призвал США и европейских партнеров помочь обеспечить безопасность для проведения выборов.

Зеленский провел разговор с народными депутатами о проведении выборов в условиях военного положения. Он ожидает, что нардепы предложат свое видение по этому вопросу.

Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода