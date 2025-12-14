В Сімферополі окупанти перевіряють речі жителів під виглядом "антидиверсійних навчань"

В тимчасово окупованому Сімферополі під виглядом військових "навчань" окупаційна влада посилює контроль над цивільними, перевіряючи їхні документи, телефони та контакти, а також відстежуючи активність у соцмережах, листування та зв’язки з Україною. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

За даними ЦНС, в тимчасово окупованому Сімферополі гауляйтер Аксьонов оголосив про проведення чергових "навчань" за участю підрозділів "Барс-Крим", Міністерства оборони рф та силових структур.

Формально їх пояснюють потребою протидії "проникненню диверсійних груп", однак сама риторика про посилені "досмотрові заходи" свідчить про інше. Під прикриттям тренувань фактично легалізується масове втручання силовиків у життя цивільного населення