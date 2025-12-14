$42.270.00
В Сімферополі окупанти перевіряють речі жителів під виглядом "антидиверсійних навчань"

Київ • УНН

 • 58 перегляди

В Сімферополі окупаційна адміністрація посилює нагляд за цивільним населенням. Під виглядом "навчань" силовики перевіряють документи, телефони та контакти мешканців, збираючи дані про їхнє листування та зв’язки з Україною для формування списків "неблагонадійних".

В Сімферополі окупанти перевіряють речі жителів під виглядом "антидиверсійних навчань"

В тимчасово окупованому Сімферополі під виглядом військових "навчань" окупаційна влада посилює контроль над цивільними, перевіряючи їхні документи, телефони та контакти, а також відстежуючи активність у соцмережах, листування та зв’язки з Україною. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

За даними ЦНС, в тимчасово окупованому Сімферополі гауляйтер Аксьонов оголосив про проведення чергових "навчань" за участю підрозділів "Барс-Крим", Міністерства оборони рф та силових структур.

Формально їх пояснюють потребою протидії "проникненню диверсійних груп", однак сама риторика про посилені "досмотрові заходи" свідчить про інше. Під прикриттям тренувань фактично легалізується масове втручання силовиків у життя цивільного населення

- йдеться у дописі.

Зазначається, що силовим підрозділам дали вказівки перевіряти документи, мобільні телефони та контакти мешканців, звертаючи особливу увагу на підписки в соцмережах, переписки та родинні зв’язки з Україною.

Нагадаємо

Окупаційна влада в Генічеську зобов'язала підприємців встановити систему ID MAX, яка під'єднана до російських державних баз даних. Ця система розпізнавання обличчя дозволяє відстежувати людей, їхні покупки та пересування.

Віта Зеленецька

Суспільство
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Сімферополь
Україна