В Симферополе оккупанты проверяют вещи жителей под видом "антидиверсионных учений"
Киев • УНН
В Симферополе оккупационная администрация усиливает надзор за гражданским населением. Под видом "учений" силовики проверяют документы, телефоны и контакты жителей, собирая данные об их переписке и связях с Украиной для формирования списков "неблагонадежных".
Во временно оккупированном Симферополе под видом военных "учений" оккупационные власти усиливают контроль над гражданскими, проверяя их документы, телефоны и контакты, а также отслеживая активность в соцсетях, переписку и связи с Украиной. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
По данным ЦНС, во временно оккупированном Симферополе гауляйтер Аксенов объявил о проведении очередных "учений" с участием подразделений "Барс-Крым", Министерства обороны РФ и силовых структур.
Формально их объясняют необходимостью противодействия "проникновению диверсионных групп", однако сама риторика об усиленных "досмотровых мероприятиях" свидетельствует о другом. Под прикрытием тренировок фактически легализуется массовое вмешательство силовиков в жизнь гражданского населения
Отмечается, что силовым подразделениям дали указания проверять документы, мобильные телефоны и контакты жителей, обращая особое внимание на подписки в соцсетях, переписки и родственные связи с Украиной.
Напомним
Оккупационные власти в Геническе обязали предпринимателей установить систему ID MAX, которая подключена к российским государственным базам данных. Эта система распознавания лиц позволяет отслеживать людей, их покупки и передвижения.
