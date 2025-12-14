В Симферополе оккупанты проверяют вещи жителей под видом "антидиверсионных учений"

$42.270.00
49.520.00
ukenru
13 декабря, 15:54 • 12543 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 20266 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 17868 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 18321 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 16938 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 13263 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 14285 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 14553 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 13002 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 13406 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.4м/с
75%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 23514 просмотра
"Мир не за горами": Эрдоган после встречи с путиным заявил, что хочет поговорить с Трампом13 декабря, 12:45 • 10415 просмотра
Сроки восстановления электро- и водоснабжения в Одессе пока неизвестны — глава ГВА Лысак13 декабря, 14:29 • 4126 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 16794 просмотра
Чехия не будет брать на себя гарантии финансирования Украины - Бабиш13 декабря, 16:29 • 6344 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 16958 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 23684 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 28431 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 38569 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 61648 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Фридрих Мерц
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Беларусь
Европа
Реклама
УНН Lite
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 13279 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 14963 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 20288 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 54952 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 36125 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
The New York Times
Ми-8

В Симферополе оккупанты проверяют вещи жителей под видом "антидиверсионных учений"

Киев • УНН

 • 250 просмотра

В Симферополе оккупационная администрация усиливает надзор за гражданским населением. Под видом "учений" силовики проверяют документы, телефоны и контакты жителей, собирая данные об их переписке и связях с Украиной для формирования списков "неблагонадежных".

В Симферополе оккупанты проверяют вещи жителей под видом "антидиверсионных учений"

Во временно оккупированном Симферополе под видом военных "учений" оккупационные власти усиливают контроль над гражданскими, проверяя их документы, телефоны и контакты, а также отслеживая активность в соцсетях, переписку и связи с Украиной. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

По данным ЦНС, во временно оккупированном Симферополе гауляйтер Аксенов объявил о проведении очередных "учений" с участием подразделений "Барс-Крым", Министерства обороны РФ и силовых структур.

Формально их объясняют необходимостью противодействия "проникновению диверсионных групп", однако сама риторика об усиленных "досмотровых мероприятиях" свидетельствует о другом. Под прикрытием тренировок фактически легализуется массовое вмешательство силовиков в жизнь гражданского населения

- говорится в сообщении.

Отмечается, что силовым подразделениям дали указания проверять документы, мобильные телефоны и контакты жителей, обращая особое внимание на подписки в соцсетях, переписки и родственные связи с Украиной.

Напомним

Оккупационные власти в Геническе обязали предпринимателей установить систему ID MAX, которая подключена к российским государственным базам данных. Эта система распознавания лиц позволяет отслеживать людей, их покупки и передвижения.

россия штампует фейковые иски против Украины во временно оккупированном Крыму - ЦНС27.11.25, 03:18 • 25848 просмотров

Вита Зеленецкая

Общество
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Симферополь
Украина