В Симферополе оккупанты проверяют вещи жителей под видом "антидиверсионных учений"

Во временно оккупированном Симферополе под видом военных "учений" оккупационные власти усиливают контроль над гражданскими, проверяя их документы, телефоны и контакты, а также отслеживая активность в соцсетях, переписку и связи с Украиной. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

По данным ЦНС, во временно оккупированном Симферополе гауляйтер Аксенов объявил о проведении очередных "учений" с участием подразделений "Барс-Крым", Министерства обороны РФ и силовых структур.

Формально их объясняют необходимостью противодействия "проникновению диверсионных групп", однако сама риторика об усиленных "досмотровых мероприятиях" свидетельствует о другом. Под прикрытием тренировок фактически легализуется массовое вмешательство силовиков в жизнь гражданского населения