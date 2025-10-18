В росії зарплати ув'язнених перевищили доходи вчителів - СЗРУ
Київ • УНН
Середній заробіток засуджених у Росії зріс до 33 тис. рублів у 2025 році, що на 125% більше, ніж у 2019 році. При цьому в 73 регіонах вчителі отримують менше мінімального рівня оплати праці в 22 440 рублів.
У росії доходи ув’язнених зросли до рівня, що перевищує зарплати педагогів у більшості регіонів. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що у 2019 році середній заробіток засуджених становив 14,7 тис. рублів, а у 2025-му вже сягнув 33 тис. – зростання на 125 %. Для порівняння: у 73 регіонах учителі отримують менше мінімального рівня оплати праці у 22 440 рублів.
Шкільна система потерпає від дефіциту понад 250 тис. педагогів. Третина вчителів – старші за 50 років, а молоді спеціалісти залишають професію через низькі зарплати та перевантаження. Як результат – освітня інфраструктура деградує, а статус учителя знецінюється
Зростання зарплат ув’язнених офіційно пояснюють співпрацею бізнесу з системою виконання покарань. Держава намагається використати колонії як економічний ресурс, обіцяючи "не ГУЛАГ, а нові умови" для ув’язнених, які мали б замінити трудових мігрантів. Але бізнес стикається з низькою кваліфікацією та високою плинністю кадрів.
Проблема в тому, що підвищені зарплати не зупиняють іншого процесу – масового вербування засуджених на війну проти України. Для багатьох це вигідніший варіант, ніж робота в колонії. У регіонах навіть запроваджені бонуси для співробітників федеральної служби виконання покарань, які залучають "добровольців" на фронт
"Таким чином, кремль одночасно піднімає оплату праці ув’язненим і стимулює їхній вихід із колоній у військові частини. У результаті освітня система втрачає вчителів, а економіка – працівників. Пріоритети очевидні: замість інвестицій у майбутнє країна вкладає ресурси у відтворення репресивного апарату та воєнної машини", - додали в СЗРУ.
Нагадаємо
Провідні промислові компанії росії, включаючи залізниці, автовиробників та металургійні підприємства, скорочують робочий тиждень або відправляють працівників у вимушені відпустки. Це відбувається через уповільнення військової економіки, стагнацію внутрішнього попиту та занепад експорту.
