В России зарплаты заключенных превысили доходы учителей - СВР

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Средний заработок осужденных в России вырос до 33 тыс. рублей в 2025 году, что на 125% больше, чем в 2019 году. При этом в 73 регионах учителя получают меньше минимального уровня оплаты труда в 22 440 рублей.

В России зарплаты заключенных превысили доходы учителей - СВР

В России доходы заключенных выросли до уровня, превышающего зарплаты педагогов в большинстве регионов. Об этом информирует Служба внешней разведки Украины (СВРУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что в 2019 году средний заработок осужденных составлял 14,7 тыс. рублей, а в 2025-м уже достиг 33 тыс. – рост на 125 %. Для сравнения: в 73 регионах учителя получают меньше минимального уровня оплаты труда в 22 440 рублей.

Школьная система страдает от дефицита более 250 тыс. педагогов. Треть учителей – старше 50 лет, а молодые специалисты покидают профессию из-за низких зарплат и перегрузки. Как результат – образовательная инфраструктура деградирует, а статус учителя обесценивается

- говорится в сообщении СВРУ.

Рост зарплат заключенных официально объясняют сотрудничеством бизнеса с системой исполнения наказаний. Государство пытается использовать колонии как экономический ресурс, обещая "не ГУЛАГ, а новые условия" для заключенных, которые должны были бы заменить трудовых мигрантов. Но бизнес сталкивается с низкой квалификацией и высокой текучестью кадров.

Проблема в том, что повышенные зарплаты не останавливают другого процесса – массового вербования осужденных на войну против Украины. Для многих это более выгодный вариант, чем работа в колонии. В регионах даже введены бонусы для сотрудников федеральной службы исполнения наказаний, которые привлекают "добровольцев" на фронт

- сообщает разведка.

"Таким образом, кремль одновременно поднимает оплату труда заключенным и стимулирует их выход из колоний в воинские части. В результате образовательная система теряет учителей, а экономика – работников. Приоритеты очевидны: вместо инвестиций в будущее страна вкладывает ресурсы в воспроизводство репрессивного аппарата и военной машины", - добавили в СВРУ.

Напомним

Ведущие промышленные компании России, включая железные дороги, автопроизводителей и металлургические предприятия, сокращают рабочую неделю или отправляют работников в вынужденные отпуска. Это происходит из-за замедления военной экономики, стагнации внутреннего спроса и упадка экспорта.

Крупные предприятия в РФ переходят на сокращенную неделю09.10.25, 01:26 • 3547 просмотров

Вита Зеленецкая

