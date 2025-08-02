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В росії цинічно заявили, що не цілили по будинкам в Києві у ніч на 31 липня

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Представник РФ в ООН Дмитро Полянський заявив, що російські війська в ніч на 31 липня уразили військові об'єкти в Києві. Він цинічно звинуватив Україну в розміщенні ППО в житлових кварталах, тоді як президент Зеленський відвідав зруйнований будинок, де загинула 31 людина.

В росії цинічно заявили, що не цілили по будинкам в Києві у ніч на 31 липня

В. о. постійного представника рф при ООН дмитро полянський цинічно заявив, що російські війська у ніч на 31 липня уразили військові об’єкти, а не цивільні будинки, передає УНН.

Деталі

"У ніч на 31 липня вс рф, виконуючи задачі по "демілітаризації" Україні, дійсно нанесли удари високоточною зброєю великої дальності, а також БПлА великої дальності цієї країни, в тому числі війському аеродрому, складам боєприпасів, і комплектуючих для виробництва БПлА. Всі військові об'єкти були уражені", - сказав полянський.

Він цинічно додав, що всі військові об’єкти в Києві було уражено, водночас "Україна розміщувала ППО у житлових кварталах", а армія рф "діяла в межах статут ООН".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відвідав зруйнований під'їзд дев'ятиповерхівки в Києві. Він запевнив, що держава надасть допомогу та підтримку всім постраждалим від російського удару, який призвів до загибелі 31 людини та поранення 179.

Павло Башинський

Війна
Організація Об'єднаних Націй
Володимир Зеленський
Україна
Київ