В росії цинічно заявили, що не цілили по будинкам в Києві у ніч на 31 липня
Київ • УНН
Представник РФ в ООН Дмитро Полянський заявив, що російські війська в ніч на 31 липня уразили військові об'єкти в Києві. Він цинічно звинуватив Україну в розміщенні ППО в житлових кварталах, тоді як президент Зеленський відвідав зруйнований будинок, де загинула 31 людина.
В. о. постійного представника рф при ООН дмитро полянський цинічно заявив, що російські війська у ніч на 31 липня уразили військові об’єкти, а не цивільні будинки, передає УНН.
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"У ніч на 31 липня вс рф, виконуючи задачі по "демілітаризації" Україні, дійсно нанесли удари високоточною зброєю великої дальності, а також БПлА великої дальності цієї країни, в тому числі війському аеродрому, складам боєприпасів, і комплектуючих для виробництва БПлА. Всі військові об'єкти були уражені", - сказав полянський.
Він цинічно додав, що всі військові об’єкти в Києві було уражено, водночас "Україна розміщувала ППО у житлових кварталах", а армія рф "діяла в межах статут ООН".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський відвідав зруйнований під'їзд дев'ятиповерхівки в Києві. Він запевнив, що держава надасть допомогу та підтримку всім постраждалим від російського удару, який призвів до загибелі 31 людини та поранення 179.