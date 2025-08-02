В росії цинічно заявили, що не цілили по будинкам в Києві у ніч на 31 липня

В. о. постійного представника рф при ООН дмитро полянський цинічно заявив, що російські війська у ніч на 31 липня уразили військові об’єкти, а не цивільні будинки, передає УНН.

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"У ніч на 31 липня вс рф, виконуючи задачі по "демілітаризації" Україні, дійсно нанесли удари високоточною зброєю великої дальності, а також БПлА великої дальності цієї країни, в тому числі війському аеродрому, складам боєприпасів, і комплектуючих для виробництва БПлА. Всі військові об'єкти були уражені", - сказав полянський.

Він цинічно додав, що всі військові об’єкти в Києві було уражено, водночас "Україна розміщувала ППО у житлових кварталах", а армія рф "діяла в межах статут ООН".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відвідав зруйнований під'їзд дев'ятиповерхівки в Києві. Він запевнив, що держава надасть допомогу та підтримку всім постраждалим від російського удару, який призвів до загибелі 31 людини та поранення 179.