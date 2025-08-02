В России цинично заявили, что не целились по домам в Киеве в ночь на 31 июля

И. о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский цинично заявил, что российские войска в ночь на 31 июля поразили военные объекты, а не гражданские дома, передает УНН.

Детали

"В ночь на 31 июля ВС РФ, выполняя задачи по "демилитаризации" Украины, действительно нанесли удары высокоточным оружием большой дальности, а также БПЛА большой дальности этой страны, в том числе по военному аэродрому, складам боеприпасов и комплектующих для производства БПЛА. Все военные объекты были поражены", - сказал Полянский.

Он цинично добавил, что все военные объекты в Киеве были поражены, в то же время "Украина размещала ПВО в жилых кварталах", а армия РФ "действовала в рамках устава ООН".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский посетил разрушенный подъезд девятиэтажки в Киеве. Он заверил, что государство окажет помощь и поддержку всем пострадавшим от российского удара, который привел к гибели 31 человека и ранению 179.