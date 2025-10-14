В РНБО відбулися кадрові зміни: призначено нового першого заступника секретаря
Київ • УНН
Рустем Умєров повідомив про кадрові зміни в РНБО: генерал-полковника Руслана Хомчака звільнено з посади першого заступника секретаря, його місце зайняв генерал-майор Євгеній Острянський. Острянський відповідатиме за військовий блок питань, координацію сектору безпеки й оборони, взаємодію з ЗСУ та підготовку засідань Ставки.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив про зміни у керівництві РНБО. Згідно з Указом Президента, з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони звільнено генерал-полковника Руслана Хомчака, на його місце призначено генерал-майора Євгенія Острянського. Про це Умєров повідомив в Телеграм, пише УНН.
Деталі
Хомчак раніше обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.
Як зазначив Умєров, Острянський має понад 30 років військової служби, є фахівцем у галузі стратегічного планування та оборонного управління. У РНБО він відповідатиме за військовий блок питань, включно з координацією роботи сектору безпеки й оборони, посиленням взаємодії з ЗСУ, а також підготовкою засідань Ставки Верховного Головнокомандувача.
Вдячний Руслану Хомчаку за роки служби, професіоналізм і внесок у зміцнення системи національної безпеки
Довідково
Євгеній Вікторович Острянський – генерал-майор, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України з 24 травня 2025 року. Народився у 1971 році. Закінчив Одеське вище військове об’єднане училище (1993), Національну академію оборони України (2001) та Національний університет оборони України (2012).
Пройшов службу від командира взводу до керівних посад у Генеральному штабі, обіймав посади заступника начальника управління воєнно-стратегічного аналізу, начальника управління воєнно-стратегічного аналізу, заступника начальника Головного оперативного управління та начальника Головного управління оборонного планування. З 24 травня 2025 року був заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України
Спеціалізується на стратегічному плануванні та оборонному управлінні.
