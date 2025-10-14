В РНБО відбулися кадрові зміни: призначено нового першого заступника секретаря

$41.610.01
Ексклюзив
15:21 • 666 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
15:17 • 1674 перегляди
США завтра зроблять важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
15:00 • 3096 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
13:31 • 13783 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 12716 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 19158 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 12792 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53 • 18950 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 11387 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 10461 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Компанії Ілона Маска SpaceX та xAI купують непродані Cybertruck від Tesla14 жовтня, 05:59 • 14050 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров14 жовтня, 06:24 • 16939 перегляди
Алек Болдвін та його брат потрапили в ДТП на трасі поблизу Нью-Йорка14 жовтня, 06:35 • 15953 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня14 жовтня, 06:48 • 15751 перегляди
У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано14 жовтня, 07:09 • 25451 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси13:31 • 13785 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
12:47 • 19159 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
11:53 • 18951 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 58214 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 58447 перегляди
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Дональд Трамп
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Польща
Сумська область
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 9658 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 10494 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 28625 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 33247 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 34609 перегляди
The New York Times
MIM-104 Patriot
Т-72
Т-90
Золото

В РНБО відбулися кадрові зміни: призначено нового першого заступника секретаря

Київ • УНН

 • 834 перегляди

Рустем Умєров повідомив про кадрові зміни в РНБО: генерал-полковника Руслана Хомчака звільнено з посади першого заступника секретаря, його місце зайняв генерал-майор Євгеній Острянський. Острянський відповідатиме за військовий блок питань, координацію сектору безпеки й оборони, взаємодію з ЗСУ та підготовку засідань Ставки.

В РНБО відбулися кадрові зміни: призначено нового першого заступника секретаря

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив про зміни у керівництві РНБО. Згідно з Указом Президента, з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони звільнено генерал-полковника Руслана Хомчака, на його місце призначено генерал-майора Євгенія Острянського. Про це Умєров повідомив в Телеграм, пише УНН.

Деталі

Хомчак раніше обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Як зазначив Умєров, Острянський має понад 30 років військової служби, є фахівцем у галузі стратегічного планування та оборонного управління. У РНБО він відповідатиме за військовий блок питань, включно з координацією роботи сектору безпеки й оборони, посиленням взаємодії з ЗСУ, а також підготовкою засідань Ставки Верховного Головнокомандувача.

Вдячний Руслану Хомчаку за роки служби, професіоналізм і внесок у зміцнення системи національної безпеки 

– підкреслив Рустем Умєров.

Довідково

Євгеній Вікторович Острянський – генерал-майор, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України з 24 травня 2025 року. Народився у 1971 році. Закінчив Одеське вище військове об’єднане училище (1993), Національну академію оборони України (2001) та Національний університет оборони України (2012).

Пройшов службу від командира взводу до керівних посад у Генеральному штабі, обіймав посади заступника начальника управління воєнно-стратегічного аналізу, начальника управління воєнно-стратегічного аналізу, заступника начальника Головного оперативного управління та начальника Головного управління оборонного планування. З 24 травня 2025 року був заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України

Спеціалізується на стратегічному плануванні та оборонному управлінні.

Степан Гафтко

