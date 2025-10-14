$41.610.01
В СНБО произошли кадровые изменения: назначен новый первый заместитель секретаря

Киев • УНН

 • 672 просмотра

Рустем Умеров сообщил о кадровых изменениях в СНБО: генерал-полковник Руслан Хомчак уволен с должности первого заместителя секретаря, его место занял генерал-майор Евгений Острянский. Острянский будет отвечать за военный блок вопросов, координацию сектора безопасности и обороны, взаимодействие с ВСУ и подготовку заседаний Ставки.

В СНБО произошли кадровые изменения: назначен новый первый заместитель секретаря

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил об изменениях в руководстве СНБО. Согласно Указу Президента, с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны уволен генерал-полковник Руслан Хомчак, на его место назначен генерал-майор Евгений Острянский. Об этом Умеров сообщил в Телеграм, пишет УНН.

Подробности

Хомчак ранее занимал должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как отметил Умеров, Острянский имеет более 30 лет военной службы, является специалистом в области стратегического планирования и оборонного управления. В СНБО он будет отвечать за военный блок вопросов, включая координацию работы сектора безопасности и обороны, усиление взаимодействия с ВСУ, а также подготовку заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего.

Благодарен Руслану Хомчаку за годы службы, профессионализм и вклад в укрепление системы национальной безопасности 

– подчеркнул Рустем Умеров.

Справка

Евгений Викторович Острянский – генерал-майор, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с 24 мая 2025 года. Родился в 1971 году. Окончил Одесское высшее военное объединенное училище (1993), Национальную академию обороны Украины (2001) и Национальный университет обороны Украины (2012).

Прошел службу от командира взвода до руководящих должностей в Генеральном штабе, занимал должности заместителя начальника управления военно-стратегического анализа, начальника управления военно-стратегического анализа, заместителя начальника Главного оперативного управления и начальника Главного управления оборонного планирования. С 24 мая 2025 года был заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

Специализируется на стратегическом планировании и оборонном управлении.

