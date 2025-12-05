$42.180.02
В PURL бере участь вже 21 країна на загальну суму зобовʼязань у 4,18 млрд доларів - Сибіга

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 20 перегляди

21 країна бере участь в ініціативі PURL із закупівлі американського озброєння для України, загальна сума зобов'язань становить $4,18 млрд. Нещодавній візит до штаб-квартири НАТО приніс близько мільярда додаткових внесків та п'ять нових країн-учасниць.

В PURL бере участь вже 21 країна на загальну суму зобовʼязань у 4,18 млрд доларів - Сибіга

Вже 21 країна бере на сьогодні участь в ініціативі щодо закупівлі американського озброєння для України під назвою PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) на загальну суму зобовʼязань у $4,18 млрд. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише УНН.

Візит до штаб-квартири НАТО приніс близько мільярда додаткових внесків у PURL. Пʼять додаткових країн. Вісім додаткових внесків від тих країн, які вже брали участь... На сьогодні вже 21 країна бере участь у PURL — на загальну суму зобовʼязань у 4,18 мільярда доларів

- сказав міністр.

Крім того, він наголосив, що у залі Ради Україна-НАТО відчувалася "одностайність та рішучість підтримувати Україну". "Більше того, формуємо розуміння, що чим сильніші позиції України на полі бою, тим сильніші наші позиції за столом переговорів. Це також впливає на конкретні рішення про підтримку", - додав міністр.

За його словами, "це дійсно було одне з найбільш результативних засідань Ради Україна-НАТО на моїй памʼяті".

Нагадаємо

Як раніше писав УНН Норвегія, Німеччина, Польща, Нідерланди та Канада оголосили про фінансування пакетів підтримки на американську зброю для України на понад мільярд доларів. Канада та Велика Британія також надають додаткову практичну допомогу.

Згодом Нова Зеландія виділила 15 мільйонів доларів на програму із закупівель американської зброї для України. Цей внесок є частиною Переліку пріоритетних потреб України (PURL) і буде використаний лише для закупівлі зброї або обладнання, що відповідає міжнародним зобов'язанням країни.

США тиснуть на Грецію щодо приєднання до програми PURL для закупівлі зброї для України 04.12.25, 14:56

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Андрій Сибіга
НАТО
Україна