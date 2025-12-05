$42.180.02
Эксклюзив
07:29 • 9146 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 24288 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 35374 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 32167 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 54360 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 32548 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 53385 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24040 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 23190 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 23273 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
The New York Times

В PURL участвует уже 21 страна на общую сумму обязательств в 4,18 млрд долларов - Сибига

Киев • УНН

 • 940 просмотра

21 страна участвует в инициативе PURL по закупке американского вооружения для Украины, общая сумма обязательств составляет $4,18 млрд. Недавний визит в штаб-квартиру НАТО принес около миллиарда дополнительных взносов и пять новых стран-участниц.

В PURL участвует уже 21 страна на общую сумму обязательств в 4,18 млрд долларов - Сибига

Уже 21 страна принимает сегодня участие в инициативе по закупке американского вооружения для Украины под названием PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) на общую сумму обязательств в $4,18 млрд. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН.

Визит в штаб-квартиру НАТО принес около миллиарда дополнительных взносов в PURL. Пять дополнительных стран. Восемь дополнительных взносов от тех стран, которые уже участвовали... На сегодня уже 21 страна участвует в PURL — на общую сумму обязательств в 4,18 миллиарда долларов

- сказал министр.

Кроме того, он подчеркнул, что в зале Совета Украина-НАТО ощущалось "единодушие и решимость поддерживать Украину". "Более того, формируем понимание, что чем сильнее позиции Украины на поле боя, тем сильнее наши позиции за столом переговоров. Это также влияет на конкретные решения о поддержке", - добавил министр.

По его словам, "это действительно было одно из самых результативных заседаний Совета Украина-НАТО на моей памяти".

Напомним

Как ранее писал УНН Норвегия, Германия, Польша, Нидерланды и Канада объявили о финансировании пакетов поддержки на американское оружие для Украины на более чем миллиард долларов. Канада и Великобритания также оказывают дополнительную практическую помощь.

Впоследствии Новая Зеландия выделила 15 миллионов долларов на программу по закупкам американского оружия для Украины. Этот вклад является частью Перечня приоритетных потребностей Украины (PURL) и будет использован только для закупки оружия или оборудования, соответствующего международным обязательствам страны.

США давят на Грецию по поводу присоединения к программе PURL для закупки оружия для Украины04.12.25, 14:56 • 2882 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Андрей Сибига
НАТО
Украина