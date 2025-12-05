В PURL участвует уже 21 страна на общую сумму обязательств в 4,18 млрд долларов - Сибига

Уже 21 страна принимает сегодня участие в инициативе по закупке американского вооружения для Украины под названием PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) на общую сумму обязательств в $4,18 млрд. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН.

Визит в штаб-квартиру НАТО принес около миллиарда дополнительных взносов в PURL. Пять дополнительных стран. Восемь дополнительных взносов от тех стран, которые уже участвовали... На сегодня уже 21 страна участвует в PURL — на общую сумму обязательств в 4,18 миллиарда долларов - сказал министр.

Кроме того, он подчеркнул, что в зале Совета Украина-НАТО ощущалось "единодушие и решимость поддерживать Украину". "Более того, формируем понимание, что чем сильнее позиции Украины на поле боя, тем сильнее наши позиции за столом переговоров. Это также влияет на конкретные решения о поддержке", - добавил министр.

По его словам, "это действительно было одно из самых результативных заседаний Совета Украина-НАТО на моей памяти".

Напомним

Как ранее писал УНН Норвегия, Германия, Польша, Нидерланды и Канада объявили о финансировании пакетов поддержки на американское оружие для Украины на более чем миллиард долларов. Канада и Великобритания также оказывают дополнительную практическую помощь.

Впоследствии Новая Зеландия выделила 15 миллионов долларов на программу по закупкам американского оружия для Украины. Этот вклад является частью Перечня приоритетных потребностей Украины (PURL) и будет использован только для закупки оружия или оборудования, соответствующего международным обязательствам страны.

