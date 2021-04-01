В ООН звинуватили “ПВК Вагнера” у порушеннях прав людини

Деталі

Співробітники ООН випустили 31 березня спеціальну заяву, що вони “отримали і продовжують отримувати повідомлення про серйозні порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права”. Серед імовірних злочинів, про які йдеться — масові страти без належного судового розгляду, довільні затримання, тортури, викрадення, насильницьке переміщення цивільних осіб, напади на цивільні об’єкти і агресія проти співробітників гуманітарних організацій.

До цих злодіянь, як стверджується, причетна в тому числі так звана “ПВК Вагнера”, імовірно контрольована бізнесменом Євгеном Пригожиним, який, за повідомленнями ЗМІ, входить до найближчого оточення російського президента Володимира Путіна. Згідно з доповіддю, в ситуації фігурують ще дві російські структури. Одна з них — підсанкційна Lobaye Invest, що спеціалізується на золоті і діамантах. Інша — Sewa Security Services — забезпечує охорону президента та інших високопосадовців ЦАР.

Контекст

29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 людини, деякі з них були представниками приватної військової компанії “Вагнера”. Імена багатьох затриманих є в списку сайту “Миротворець”. Більшість з них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донбасу.

14 серпня стало відомо, що затримані на території Білорусі 32 бойовика ПВК “Вагнера” були повернуті Російській Федерації.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на передачу Білоруссю бойовиків ПВК “Вагнера” на територію Росії, вказавши, що “це дивно, некоректно і точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах” і що білоруська сторона залишила звернення Офісу Генерального прокурора про видачу затриманих в Україні без відповіді.

Після в низці ЗМІ з’явилася інформація про те, що СБУ і ГУР Міноборони нібито готували спецоперацію із затримання членів ПВК “Вагнера”, але “через доповідь президенту Зеленському та голові ОПУ Єрмаку” відбувся “витік інформації”, про яку “дізналися білоруські спецслужби ”. Було опублікувало “записи розмов” так званих “співробітників СБУ” з “членами ПВК “Вагнера”, які були згодом затримані в Білорусі.

У Службі безпеки України заявили, що дані про участь СБУ в так званій “вагнерівській спецоперації” є звичайним фейком. Також жоден співробітник не брав участі в розмовах бойовиків з вербувальником. Журналісти-розслідувачі міжнародної дослідницької організації Bellingcat працюють над документальним фільмом про провал операції українських спецслужб у справі про “вагнерівців”.