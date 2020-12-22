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Bellingcat зніме фільм про провал операції українських спецслужб у справі про "вагнерівців"

Київ • УНН

 • 31679 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Журналісти-розслідувачі міжнародної дослідницької організації Bellingcat працюють над документальним фільмом про провал операції українських спецслужб у справі про "вагнерівців". Про це в інтерв'ю Олесі Бацман розповів болгарський журналіст, головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, передає УНН.

Bellingcat зніме фільм про провал операції українських спецслужб у справі про "вагнерівців"

"Зараз ми працюємо над одним документальним фільмом, а не тільки розслідуванням, з приводу цієї дуже цікавої історії, яку українська розвідка зробила з ... практично те, що ми сьогодні почули від Навального, як він розіграв ФСБ, частина з цієї ідеї народилася в Україні. Тому що ми побачили, як українська розвідка за допомогою СБУ, хороша частина розвідки за допомогою хорошої частини СБУ, придумали план розіграти ГРУ і ФСБ і "вагнерівців", - розповів Грозєв.

За його словами, українські спецслужби тоді створили "великий пранк, в якому змогли переконати і ФСБ, і ГРУ, що мова йде про приватну військову кампанію, яка наймає людей, і що вони будуть відправлятися в довгу подорож в Венесуели".

"Все це було зроблено української розвідкою. Вони довели цих 45 людей до Мінська. Вони готові були вилетіти в той же день, щоб продовжити далі, до Стамбула, а реально літак б сів у Києві. Це було продумано геніально. І раптом зараз ваш уряд каже, що такого не було, і що це - вигадка російських спецслужб", - додав розслідувач.

Він назвав ситуацію "прецедентом", так як українські спецслужби фактично зробили "посміховисько" з російської розвідки, а тепер така подія українська влада замовчує.

"Коли ми зайшли в цей проект, ми хотіли для себе зрозуміти, чи було таке. Виявилося, що не тільки було, але і що воно провалилося, на кінцевій фазі, але все таки не до кінця ... Остання фаза, яка повинна була закінчитися тим, що літак б вилетів - вона не трапилася, бо було політичне рішення на рівні президентської інституції, що треба відкладати це на кілька днів, бо йшов переговорний процес. Ось це рішення, за нашим аналізом, виявилося ключовим для провалу останньої фази - арешту цих людей, з яких 7 або 8 стали б дуже важливими свідками у справі Боїнгу (МН17) в Гаазі", - сказав Грозєв.

Він зазначив, що анонсований документальний фільм про ті події до кінця 2021 року має бути на екранах.

Нагадаємо, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 людини, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнера". Імена багатьох затриманих є в списку сайту "Миротворець". Більшість з них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донбасу.

14 серпня стало відомо, що затримані на території Білорусі 32 бойовика ПВК "Вагнера" були повернуті Російській Федерації.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на передачу Білоруссю бойовиків ПВК "Вагнера" на територію Росії, вказавши, що "це дивно, некоректно і точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах" і що білоруська сторона залишила звернення Офісу Генерального прокурора про видачу затриманих в Україні без відповіді.

Після в низці ЗМІ з'явилася інформація про те, що СБУ і ГУР Міноборони нібито готували спецоперацію із затримання членів ПВК "Вагнера", але "через доповідь президенту Зеленському та голові ОПУ Єрмаку" відбувся "витік інформації", про яку "дізналися білоруські спецслужби ". Було опублікувало "записи розмов" так званих "співробітників СБУ" з "членами ПВК "Вагнера", які були згодом затримані в Білорусі.

У Службі безпеки України заявили, що дані про участь СБУ в так званій "вагнерівській спецоперації" є звичайним фейком. Також жоден співробітник не брав участі в розмовах бойовиків з вербувальником.

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