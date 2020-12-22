Bellingcat снимет фильм о провалившейся операции украинских спецслужб по делу о “вагнеровцах”

“Сейчас мы работаем над одним документальным фильмом, а не только расследованием, по поводу этой очень интересной истории, которую украинская разведка сделала с... практически то, что мы сегодня услышали от Навального, как он разыграл ФСБ, часть из этой идеи родилась в Украине. Потому что мы увидели, как украинская разведка с помощью СБУ, хорошая часть разведки с помощью хорошей части СБУ, придумали план разыграть ГРУ и ФСБ и “вагнеровцев”, — рассказал Грозев.

По его словам, украинские спецслужбы тогда создали “большой пранк, в котором смогли убедить и ФСБ, и ГРУ, что речь идет о частной военной кампании, которая нанимает людей, и что они будут отправляться в длинное путешествие в Венесуэллу”.

“Все это было сделано украинской разведкой. Они довели этих 45 людей до Минска. Они готовы были вылететь в тот же день, чтобы продолжить дальше, до Стамбула, а реально самолет бы сел в Киеве. Это было продумано гениально. И вдруг сейчас ваше правительство говорит, что такого не было, и что это — выдумка российских спецслужб”, — добавил расследователь.

Он назвал ситуацию “прецедентом”, так как украинские спецслужбы фактически сделали “посмешище” из российской разведки, а теперь такое событие украинская власть умалчивает.

“Когда мы зашли в этот проект, мы хотели для себя понять, было ли такое. Оказалось, что не только было, но и что оно провалилось, на конечной фазе, но все таки не до конца... Последняя фаза, которая должна была закончиться тем, что самолет бы вылетел — она не случилась, потому что было политическое решение на уровне президентской институции, что надо откладывать это на несколько дней, потому что шел переговорный процесс. Вот это решение, по нашему анализу, оказалось ключевым для провала последней фазы — ареста этих людей, из которых 7 или 8 стали бы очень важными свидетелями по Боингу (МН17) в Гааге”, — сказал Грозев.

Он отметил, что анонсируемый документальный фильм о тех событиях до конца 2021 года должен быть на экранах.

Напомним, 29 июля белорусскими правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании “Вагнера”. Имена многих задержанных есть в списке сайта “Миротворец”. Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса.

14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК “Вагнера” были возвращены Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на передачу Беларусью боевиков ЧВК “Вагнера” на территорию России, указав, что “это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях” и что белорусская сторона оставила обращение Офиса Генерального прокурора о выдаче задержанных в Украину без ответа.

После в ряде СМИ появилась информация о том, что СБУ и ГУР Минобороны якобы готовили спецоперацию по задержанию членов ЧВК “Вагнера”, но “из-за доклада президенту Зеленскому и главе ОПУ Ермаку” произошла “утечка информации”, о которой “узнали белорусские спецслужбы”. Было опубликовало “записи разговоров” так называемых “сотрудников СБУ” с “членами ЧВК “Вагнера”, которые были впоследствии задержаны в Беларуси.

В Службе безопасности Украины заявили, что данные об участии СБУ в так называемой “вагнеровской спецоперации” является обычным фейком. Также ни один сотрудник не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком.