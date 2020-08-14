Затриманих у Білорусі "вагнерівців" повернули до РФ

"Відповідно до клопотанням Генерального прокурора Російської Федерації Краснова І.В. від 05.08.2020 в порядку, передбаченому Мінською Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, тридцять два громадянина Російської Федерації, які були раніше затримані на території Білорусі, перетнули державний кордон Російської Федерації і наразі перебувають на території Росії", - заявили у Генпрокуратурі.



Повідомляється, що тридцять третій громадянин Росії, який має також білоруське громадянство, залишився на території Республіки Білорусь.



Зазначимо, 11 серпня Офіс генпрокурора України направив до генпрокуратури Республіки Білорусь запити про видачу 28 учасників збройного конфлікту на Донбасі.



Як повідомляв УНН, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 людини, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер".



Варто зазначити, імена багатьох затриманих в Білорусі 33 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" є в списку сайту "Миротворець". Більшість з них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донбасу. Водночас, як повідомляв УНН, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Росія "не визнає українське громадянство" затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнера".



Додамо, що 5 серпня Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко обговорили питання екстрадиції затриманих в Білорусі учасників військових дій на Донбасі.