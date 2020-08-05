Зеленський провів перемовини із Лукашенком: про що говорили

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко обговорили питання екстрадиції затриманих у Білорусі учасників воєнних дій на Донбасі. Про це повідомив Президент України у своєму Telegram-каналі, інформує УНН.

"Провів телефонну розмову з Президентом Олександром Лукашенком. Сподіваюся, що підозрювані у терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності, згідно з чинними міжнародно-правовими документами", - повідомив Зеленський.

Також в Офісі Президента повідомили про деталі перемовин між президентами.

Зазначається, що глави держав детально обговорили питання, пов’язані із затриманням на території Білорусі наприкінці липня групи осіб, яка належить до приватної військової компанії Вагнера. Відзначено важливість подальшої ефективної взаємодії компетентних органів двох держав, зокрема у контексті передачі Україні осіб, що підозрюються у терористичній діяльності на території нашої держави.

Вказується, що Володимир Зеленський висловив переконання, що причетним до дій незаконних формувань на Донбасі не вдасться уникнути справедливого покарання. Було приділено увагу питанням підготовки до Третього форуму регіонів України та Білорусі восени поточного року. Володимир Зеленський висловив особисту подяку Президенту Республіки Білорусь за надану у липні гуманітарну допомогу населенню західних регіонів України, постраждалих від повені.

"Цей жест справжньої дружби Білорусі вкотре наголошує на цінності партнерства між нашими країнами", – зазначив Глава держави.

Також президенти обговорили ситуацію з поширенням і подоланням наслідків коронавірусної інфекції COVID-19 на території обох держав.

Як повідомлялося раніше в УНН, Кулеба обговорив з главою МЗС Білорусі візит Зеленського та участь в "Люблінському трикутнику".

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