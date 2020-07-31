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Кулеба обговорив з главою МЗС Білорусі візит Зеленського та участь в "Люблінському трикутнику"

Кулеба обговорив з главою МЗС Білорусі візит Зеленського та участь в "Люблінському трикутнику"

Київ • УНН

 • 17051 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Республіки Білорусь Володимиром Макеєм, під час якої запросив білоруського колегу на зустріч міністрів “Люблінського трикутника”. Про це пише УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

Співрозмовники обговорили ситуацію навколо затримання білоруськими правоохоронцями декількох десятків російських бойовиків.

Кулеба подякував за оперативну передачу білоруською стороною списку затриманих осіб і запевнив щодо його ретельного опрацювання компетентними органами України.

“Білорусь і Україна є не просто партнерами, а й сусідами і друзями. Ми підтримуємо Білорусь у питаннях захисту її суверенітету та економічної безпеки”, — зазначив очільник МЗС України.

Глава зовнішньополітичного відомства України поінформував білоруського колегу про започаткування ініціативи трьох країн “Люблінський трикутник” та запросив до Києва в якості почесного гостя на зустріч міністрів закордонних справ України, Литви і Польщі.

Міністри закордонних справ окремо зупинилися на питаннях торговельно-економічного співробітництва, зокрема взаємодії в енергетичній сфері. Україна і Білорусь зацікавлені у використанні нафтопроводу Одеса-Броди для диверсифікації постачання нафти.

Очільники МЗС домовилися про проведення ближчим часом політичних консультацій на рівні заступників міністра. Очікується, що у ході переговорів сторони приділять увагу питанням підготовки до офіційного візиту до Республіки Білорусь Президента України та проведення Третього форуму регіонів України та Білорусі, (8-9 жовтня 2020 року у м.Гродно). Заступники глав МЗС також обміняються досвідом у просуванні національного експорту на ринки світу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зустріч Зеленського та Лукашенка: Єрмак обговорив деталі з білоруським колегою

Нагадаємо, друге засідання “Люблінського трикутника” — нового формату співпраці України, Польщі та Литви — відбудеться в Україні.

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