Зустріч Зеленського та Лукашенка: Єрмак обговорив деталі з білоруським колегою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головою Адміністрації Президента Республіки Білорусь Ігорем Сергієнком. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Президента України.
“Співрозмовники обговорили питання поглиблення українсько-білоруської співпраці, зокрема культурних зв’язків. Андрій Єрмак поінформував Ігоря Сергієнка про ініціативу української сторони щодо підготовки низки двосторонніх документів до зустрічі президентів України та Республіки Білорусь, яка планується восени цього року”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сторони домовилися про подальші контакти для більш предметного розгляду пропозицій.
Минулого місяця, під час своєго візиту до Мінську Єрмак також обговорював майбутній візит президента Володимира Зеленського до Білорусі. Тоді було попередньо оголошено, що зустріч Зеленського та Лукашенко запланована на жовтень цього року. Зокрема, сторонами була обговорена участь президентів двох країн у третьому Форумі регіонів України та Республіки Білорусь, що має відбутися восени у білоруському Гродні.