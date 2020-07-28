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Новий формат: Україна, Литва та Польща оголосили про створення "Люблінського трикутника"

Новий формат: Україна, Литва та Польща оголосили про створення "Люблінського трикутника"

Київ • УНН

 • 27130 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Міністри закордонних справ України, Польщі та Литви Дмитро Кулеба, Яцек Чапутович і Лінас Лінкявічюс на зустрічі, що відбулась у Любліні 28 липня, започаткували новий формат, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Міністри закордонних справ України, Польщі та Литви Дмитро Кулеба, Яцек Чапутович і Лінас Лінкявічюс створили "Люблінський трикутник" як формат. Новий тристоронній формат ґрунтується на традиціях та історичних зв’язках трьох країн, коріння яких сягає глибини багатьох сторіч. Він є важливим механізмом зміцнення Центральної Європи та сприяння європейській і євроатлантичній інтеграції України", - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що відповідну спільну декларацію міністри ухвалили 28 липня у Любліні, Польща.

"Люблінський трикутник" підкреслює важливу роль, яку Україна, Польща та Литва відіграють у Центральній Європі та світі. Наша єдність здатна не лише зміцнити наші країни, але і ефективно протидіяти спільним загрозам, гарантувати безпеку та процвітання нашого регіону. Україна не лише намагається приєднатися до наявних форматів взаємодії. Україна має достатньо сил та авторитету, щоб створювати нові ефективні формати з партнерами", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Учасники формату домовилися координувати дії задля захисту міжнародного права у контексті триваючої російської агресії проти України. Як у тристоронній координації, так і в міжнародних організаціях: НАТО, ООН, ЄС, Раді Європи та ОБСЄ.

Розвиток торгівлі, інвестицій та інфраструктурних проектів також буде одним з важливих блоків взаємодії "Люблінського трикутника".

Україна, Польща та Литва задекларували, що не визнають незаконну окупацію Росією Криму та за жодних обставин не визнають її у майбутньому. Вони закликали Росію вивести війська з тимчасово окупованих територій України, включно з окремими районами Донецької та Луганської областей.

Країни "Люблінського трикутника" підтримують відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах та закликають до припинення російської агресії проти нашої держави. Вони також підтримують надання Україні статусу партнера із розширеними можливостями НАТО та заявляють, що надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО є наступним необхідним кроком у цьому напрямі.

"Задля втілення зазначених цілей, міністри трьох країн створюють платформу політичної, економічної, соціальної взаємодії між Республікою Польща, Республікою Литва та Україною - "Люблінський трикутник". Вона передбачає, зокрема, регулярні зустрічі, включно із зустрічами на полях багатосторонніх форматів та із залученням обраних партнерів, а також консультації найвищого рівня між МЗС трьох країн. Глави МЗС України, Польщі та Литви також скоординували подальші дії та обговорили майбутні зустрічі у форматі "Люблінського трикутника", - повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, раніше сьогодні у польському Любліні відбулись переговори міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви.

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