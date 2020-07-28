Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"

"Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс создали "Люблинский треугольник" как формат. Новый трехсторонний формат основывается на традициях и исторических связях трех стран, уходящие в глубину многих столетий. Он является важным механизмом укрепления Центральной Европы и содействие европейской и евроатлантической интеграции Украины", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что соответствующую совместную декларацию министры приняли 28 июня в Люблине, Польша.

"Люблинский треугольник" подчеркивает важную роль, которую Украина, Польша и Литва играют в Центральной Европе и мире. Наше единство способна не только укрепить наши страны, но и эффективно противодействовать общим угрозам, гарантировать безопасность и процветание нашего региона. Украина не только пытается присоединиться к имеющимся форматам взаимодействия. Украина имеет достаточно сил и авторитета, чтобы создавать новые эффективные форматы с партнерами", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Участники формата договорились координировать действия для защиты международного права в контексте продолжающейся российской агрессии против Украины. Как в трехсторонней координации, так и в международных организациях: НАТО, ООН, ЕС, Совете Европы и ОБСЕ.

Развитие торговли, инвестиций и инфраструктурных проектов также будет одним из важных блоков взаимодействия "Люблинского треугольника".

Украина, Польша и Литва задекларировали, что не признают незаконной оккупации Россией Крыма и ни при каких обстоятельствах не признают ее в будущем. Они призвали Россию вывести войска из временно оккупированных территорий Украины, включая отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Страны "Люблинского треугольника" поддерживают восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах и призывают к прекращению российской агрессии против нашего государства. Они также поддерживают предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями НАТО и заявляют, что предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО является следующим необходимым шагом в этом направлении.

"Для воплощения указанных целей, министры трех стран создают платформу политического, экономического, социального взаимодействия между Республикой Польша, Республикой Литва и Украиной - "Люблинский треугольник". Она предусматривает, в частности, регулярные встречи, включая встречи на полях многосторонних форматов и с привлечением избранных партнеров, а также консультации высокого уровня между МИДами трех стран. Главы МИДов Украины, Польши и Литвы также скоординировали дальнейшие действия и обсудили будущие встречи в формате "Люблинского треугольника", - сообщили в министерстве.

Напомним, ранее сегодня в польском Люблине состоялось переговоры министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы.