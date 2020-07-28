Україна, Польща і Литва почали тристоронні переговори в Любліні

"Сьогодні ми зустрічаємось у Любліні, Польща, з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявичусом та міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем для важливих тристоронніх переговорів та рішень, які зміцнять зв'язки між нашими країнами та підкреслять їх важливу роль у Центральній Європі", - написав міністр.



Нагадаємо, Кулеба напередодні розпочав робочий візит до Республіки Польща.



За даними МЗС України, глави зовнішньополітичних відомств України, Польщі та Литви сьогодні мають здійснити спільне відвідання ЛитПолУкрбригу ім. великого гетьмана Костянтина Острозького. Крім того, передбачається ухвалення спільної декларації міністрів.