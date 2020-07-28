Украина, Польша и Литва начали трехсторонние переговоры в Люблине

"Сегодня мы встречаемся в Люблине, Польша, с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом и министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем для важных трехсторонних переговоров и решений, которые укрепят связи между нашими странами и подчеркнут их важную роль в Центральной Европе", - написал министр.



Напомним, Кулеба накануне начал рабочий визит в Республику Польша.



По данным МИД Украины, главы внешнеполитических ведомств Украины, Польши и Литвы сегодня должны осуществить совместное посещение ЛитПолУкрбрига им. великого гетмана Константина Острожского. Кроме того, предполагается принятие совместной декларации министров.