Кулеба сьогодні здійснить візит до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні має розпочати візит до Республіки Польща з робочим візитом. Про це повідомила пресслужба МЗС України, передає УНН.
"Так, 27-28 липня 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до Республіки Польща.
Основною метою візиту є координація дій з польською стороною щодо розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в рамках візиту мають відбутись переговори міністра з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем.
Крім того, за даними міністерства, Кулеба разом з польським колегою візьме участь у церемонії офіційного відкриття нового корпусу посольства України в Республіці, де розміщено консульський відділ дипустанови. Міністр також зустрінеться із представниками української громади у Польщі.
28 липня у Любліні відбудеться зустріч глав зовнішньополітичних відомств України, Польщі та Литви та спільне відвідання ЛитПолУкрбригу ім. великого гетьмана Костянтина Острозького. На завершення візиту передбачається ухвалення спільної декларації міністрів.
Як повідомлялося в УНН, минулого тижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав з робочим візитом Брюссель.