Кулеба обсудил с главой МИД Беларуси визит Зеленского и участие в "Люблинском треугольнике"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 31373 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101685 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106574 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133573 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110646 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131380 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102057 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102585 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104428 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102057 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Кулеба обсудил с главой МИД Беларуси визит Зеленского и участие в "Люблинском треугольнике"

Кулеба обсудил с главой МИД Беларуси визит Зеленского и участие в "Люблинском треугольнике"

Киев  •  УНН

 • 17031 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Республики Беларусь Владимиром Макеем, во время которой пригласил белорусского коллегу на встречу министров "Люблинского треугольника". Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс служба МИД.

Собеседники обсудили ситуацию вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков.

Кулеба поблагодарил за оперативную передачу белорусской стороной списке задержанных лиц и заверил о его тщательной проработке компетентными органами Украины.

“Беларусь и Украина не просто являются партнерами, но и соседями и друзьями. Мы поддерживаем Беларусь в вопросах защиты ее суверенитета и экономической безопасности”, — отметил глава МИД Украины.

Глава внешнеполитического ведомства Украины проинформировал белорусского коллегу о начале инициативы трех стран “Люблинский треугольник” и пригласил в Киев в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши.

Министры иностранных дел отдельно остановились на вопросах торгово-экономического сотрудничества, в частности взаимодействия в энергетической сфере. Украина и Беларусь заинтересованы в использовании нефтепровода Одесса-Броды для диверсификации поставок нефти.

Руководители МИД договорились о проведении в ближайшее время политических консультаций на уровне заместителей министра. Ожидается, что в ходе переговоров стороны уделят внимание вопросам подготовки к официальному визиту в Республику Беларусь Президента Украины и проведения Третьего форума регионов Украины и Беларуси, (8-9 октября 2020 в г. Гродно). Заместители глав МИД также обменяются опытом в продвижении национального экспорта на рынки мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Встреча Зеленского и Лукашенко: Ермак обсудил детали с белорусским коллегой

Напомним, второе заседание “Люблинского треугольника” — нового формата сотрудничества Украины, Польши и Литвы — состоится в Украине.

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