Друге засідання "Люблінського трикутника" відбудеться в Україні — МЗС

"Я запросив своїх колег - міністра Чапутовича та міністра Лінкявичуса, друге засідання "Люблінського трикутника" провести в Україні. Я радий, що це запрошення було прийняте, тому чекайте новин", - сказав Кулеба.

Він запевнив, що міністри докладуть зусиль для того, щоб наповнити новий формат "практичним змістом", щоб у ньому йшлось про конкретні проекти і напрями взаємодії в інтересах країн-учасниць і Європи загалом.

Нагадаємо, міністри закордонних справ України, Польщі та Литви Дмитро Кулеба, Яцек Чапутович і Лінас Лінкявічюс на зустрічі, що відбулась у Любліні 28 липня, започаткували новий формат.