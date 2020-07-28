Второе заседание "Люблинского треугольника" состоится в Украине - МИД

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 11285 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100071 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104951 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131118 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109821 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130028 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101850 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102536 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104374 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102032 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Второе заседание "Люблинского треугольника" состоится в Украине - МИД

Второе заседание "Люблинского треугольника" состоится в Украине - МИД

Киев  •  УНН

 • 14108 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Второе заседание "Люблинского треугольника" - нового формата сотрудничества Украины, Польши и Литвы - состоится в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Люблине, передает корреспондент УНН.

"Я пригласил своих коллег - министра Чапутовича и министра Линкявичуса, второе заседание "Люблинского треугольника" провести в Украине. Я рад, что это приглашение было принято, поэтому ждите новостей", - сказал Кулеба.

Он заверил, что министры приложат усилия для того, чтобы наполнить новый формат "практическим содержанием", чтобы в нем говорилось о конкретных проектах и направлениях взаимодействия в интересах стран-участниц и Европы в целом.

Напомним, министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс на встрече, состоявшейся в Люблине 28 июля, начали новый формат.

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