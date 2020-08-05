Зеленский провел переговоры с Лукашенко: о чем говорили

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 94021 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103849 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129623 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108988 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129192 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101706 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102444 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104250 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101999 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101523 просмотра

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Зеленский провел переговоры с Лукашенко: о чем говорили

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопросы экстрадиции задержанных в Беларуси участников военных действий на Донбассе. Об этом сообщил Президент Украины в своем Telegram-канале, сообщает УНН.

"Провел телефонный разговор с Президентом Александром Лукашенко. Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности, согласно действующим международно-правовым документам", - сообщил Зеленский.

Также в Офисе Президента сообщили о деталях переговоров между президентами.

Отмечается, что главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера. Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства.

Указывается, что Владимир Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания. Было уделено внимание вопросам подготовки к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси осенью текущего года. Владимир Зеленский выразил личную благодарность Президенту Республики Беларусь за предоставленную в июле гуманитарную помощь населению западных регионов Украины, пострадавших от наводнения.

"Этот жест настоящей дружбы Беларуси в очередной раз подчеркивает ценности партнерства между нашими странами", - отметил Глава государства.

Также президенты обсудили ситуацию с распространением и преодолением последствий коронавирусной инфекции COVID-19 на территории обоих государств.

Как сообщалось ранее в УНН, Кулеба обсудил с главой МИДа Беларуси визит Зеленского и участие в "Люблинском треугольнике".

Украинские Национальные Новости

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