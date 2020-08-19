У СБУ спростували участь у так званій "вагнерівській спецоперації"

Повідомляється, що Служба безпеки не коментує чутки, не підтримує медійно інформаційні операції ворога та не бере участі у публічному обговоренні різних фантастичних сценаріїв. Тим більше, коли такі інформаційні "вкиди" мають на меті нанесення шкоди Україні.

"Однак, як виняток, зазначаємо – дані стосовно участі СБУ у так званій "вагнерівській спецоперації" є звичайним фейком. А його першоджерелом, наголошуємо, більше тижня тому було саме російське видання", - йдеться у повідомленні.

Також у СБУ заявили, що жоден співробітник Служби безпеки України не брав участі у розмовах бойовиків із вербувальником, які нібито зафіксовані на аудіозаписах. Тому титрування одного з учасників розмов, як "офіцер СБУ", є домислом та свідомою маніпуляцією.

"Ми розуміємо, що ініціатори таких інформаційних "вкидів" діють за логікою "кілька разів переказана брехня може комусь здатися правдою", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно було опублікувало "записи розмов" так званих "співробітників СБУ" з "членами ПВК "Вагнера", які були згодом затримані у Білорусі. Цьому передувало повідомлення ряду ЗМІ про те, що СБУ і ГУР Міноборони нібито готували спецоперацію із затримання членів ПВК "Вагнера", але "через доповідь президентові Зеленському та голові ОПУ Єрмаку" стався "витік інформації", про який "дізналися білоруські спецслужби".

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що затримані на території Білорусі 32 бойовики ПВК "Вагнера" були повернуті Російській Федерації.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на передачу Білоруссю бойовиків ПВК "Вагнера" на територію Росії, вказавши, що "це дивно, некоректно й точно неприйнятно у дружніх міждержавних відносинах" і що білоруська сторона залишила звернення Офісу Генерального прокурора України щодо видачі затриманих до України без відповіді.

Як повідомлялося в УНН, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 осіб, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер". Імена багатьох затриманих є у списку сайту "Миротворець". Більшість з них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донбасу. Водночас, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Росія "не визнає українське громадянство" затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнера".