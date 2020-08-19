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В СБУ опровергли участие в так называемой "вагнеровской спецоперации"

В СБУ опровергли участие в так называемой "вагнеровской спецоперации"

Киев  •  УНН

 • 32710 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Службе безопасности Украины заявили, что данные об участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" являются обычным фейком. Также ни один сотрудник не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс службу СБУ.

Сообщается, что Служба безопасности не комментирует слухи, не поддерживает медийно информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более, когда такие информационные "вбросы" имеют целью нанесение вреда Украине.

"Однако, как исключение, отмечаем - данные об участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" является обычным фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание", - говорится в сообщении.

Также в СБУ заявили, что ни один сотрудник Службы безопасности Украины не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях. Поэтому титрование одного из участников разговоров, как "офицера СБУ", является домыслом и сознательной манипуляцией.

"Мы понимаем, что инициаторы таких информационных "вбросов" действуют по логике "несколько раз пересказанная ложь может кому-то показаться правдой", - отмечается в сообщении.

Напомним, недавно были опубликованны "записи разговоров" так называемых "сотрудников СБУ" с "членами ЧВК "Вагнера", которые были впоследствии задержаны в Беларуси. Этому предшествовало сообщение ряда СМИ о том, что СБУ и ГУР Минобороны якобы готовили спецоперацию по задержанию членов ЧВК "Вагнера", но "из-за доклада президенту Зеленскому и голове ОПУ Ермаку" произошела "утечка информации", о которой "узнали белорусские спецслужбы".

Напомним, 14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК "Вагнера" были возвращены Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на передачу Беларусью боевиков ЧВК "Вагнера" на территорию России, указав, что "это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях" и белорусская сторона оставила обращение Офиса Генерального прокурора Украины о выдаче задержанных в Украину без ответа.

Как сообщалось в УНН, 29 июля белорусскими правоохранительными органами было задержано 33 человек, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер". Имена многих задержанных есть в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевавли на оккупированной части Донбасса. В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия "не признает украинское гражданство" задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнера".

Украинские Национальные Новости

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