В СБУ опровергли участие в так называемой "вагнеровской спецоперации"

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Службе безопасности Украины заявили, что данные об участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" являются обычным фейком. Также ни один сотрудник не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс службу СБУ.