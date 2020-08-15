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Це погана історія: Зеленський відреагував на передачу Білоруссю "вагнерівців" у РФ

Це погана історія: Зеленський відреагував на передачу Білоруссю "вагнерівців" у РФ

Київ • УНН

 • 22365 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на передачу Білоруссю бойовиків ПВК “Вагнер” на територію Росії, вказавши, що "це дивно, некоректно й точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах" і що білоруська сторона залишила звернення Офісу Генерального прокурора України щодо видачі затриманих до України без відповіді. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Декілька слів про важливе з ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ. Про тих самих “вагнерівців”, демонів сучасної війни, яких уряд Білорусі віддав... Росії. На мій погляд, це дивно, некоректно й точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах", - вказав Зеленський.

"По-перше, публічно наговорити про якесь нібито втручання України у внутрішні процеси в Білорусі. Цього точно не було. А по-друге, ЛЮДЕЙ, ЯКІ ДІЙСНО МАЮТЬ СТОСУНОК ДО БЕЗУМОВНОГО ВТРУЧАННЯ У СПРАВИ ЯК БІЛОРУСІ, ТАК І УКРАЇНИ — перш за все України — ДЕМОНСТРАТИВНО ВІДДАТИ ТРЕТІЙ СТОРОНІ. Це погана історія. Історія, в якій явно знехтували довірою, об’єктивністю та адекватною оцінкою негативних наслідків", - вів далі Глава держави.

Він зауважив, що бійців приватної військової компанії “Вагнер”, які нещодавно були затримані на території Білорусі, таки відправили до Росії. Попри наявні домовленості про суто юридичний і суто об’єктивний підхід до оцінки цієї справи, додав Президент.

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"Офіс Генерального прокурора України звертався до Генеральної прокуратури Білорусі щодо видачі затриманих до України. Всім цим особам, серед яких 9 українських громадян, було обґрунтовано повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Білоруська сторона залишила звернення без відповіді. Були також активні спроби по дипломатичних та особистих каналах довести нашим партнерам, чому правильно и коректно було б піти саме запропонованим нами шляхом", - зазначив Президент.

Але, з його слів, "на превеликий жаль, цього не сталося".

"ВВАЖАЄМО ТАКЕ РІШЕННЯ, м’яко кажучи, НЕСПРАВЕДЛИВИМ, таким, що не відповідає духу відносин між Україною та Білоруссю, заснованих на принципах поваги та взаємної допомоги", - зауважив Зеленський.

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Він додав, що наслідки цього рішення "будуть трагічними".

"Ми розуміємо, що “ВАГНЕРІВЦІ” ВСЕ ОДНО ПОВЕРНУТЬСЯ ДО СВОГО ЗВИЧНОГО ЗАНЯТТЯ — РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВІЙНИ. Дай Боже, щоб БІЛОРУСЬКІЙ ВЛАДІ НЕ ДОВЕЛОСЯ Й НА СВОЇЙ ТЕРИТОРІЇ ОТРИМАТИ ЩЕ ОДИН ПАЛАЮЧИЙ, ЗНЕКРОВЛЕНИЙ ДОНБАС, створити який всі ці “вагнерівці” дуже добре вміють. Бо вони — це ж про експансіонізм і насилля. Тільки про насилля. Проте й самі “вагнерівці”, і будь-хто інший, чий бізнес за їхньою власною характеристикою — смерть, повинні розуміти: все одно доведеться відповідати. Перед законом чи вже одразу перед Богом — покаже час. УНИКНУТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НІХТО НЕ ЗМОЖЕ", - підсумував Президент.

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що затримані на території Білорусі 32 бойовики ПВК "Вагнера" були повернуті в Російську Федерацію. Міністерство закордонних справ України заявило, що взяло до уваги рішення Республіки Білорусь про видачу 32-х бойовиків ПВК "Вагнера" Росії.

Зазначимо, 11 серпня Офіс Генпрокурора України направив до генпрокуратури Білорусі запити про видачу 28 учасників збройного конфлікту на Донбасі.

Як повідомляв УНН, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 людини, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер". Імена багатьох затриманих є в списку сайту "Миротворець". Більшість з них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донбасу. Водночас, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Росія "не визнає українське громадянство" затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнера".

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