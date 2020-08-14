РНБО: повернення Білоруссю "вагнерівців" у РФ - не дружній крок по відношенню до України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і обоони України Олексій Данілов прокоментував рішення Білорусі повернути бойовиків ПВК “Вагнер” на територію Росії, пише УНН з посиланням на повідомлення РНБО України.
“На жаль, влада Білорусі ухвалила не правове рішення, яке не відповідає духу двосторонніх взаємовідносин, і є не дружнім кроком по відношенню до України”, — прокоментував Секретар РНБО України Олексій Данілов ситуацію, пов’язану з поверненням бойовиків приватної військової компанії “Вагнер” до Росії.
Зокрема, він зазначив, що нажаль це рішення негативно позначиться на відносинах двох держав, оскільки Україна зібрала достатньо доказів щодо участі бійців “Вагнер” у збройному конфлікті на Донбасі в складі незаконних збройних формувань Російської Федерації. Офіс Генерального прокурора України ще 11 серпня звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 осіб, затриманих 29 липня 2020 року правоохоронними органами Білорусі. Всім цим 28 особам, серед яких 9 громадян України, було обґрунтовано повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).
“Закон і повага до правових процедур вимагали від білоруської сторони іншого рішення щодо бійців “вагнерівців”, — вказали у РНБО.
“Зі своєї сторони хочемо зазначити, що Україна знайде час і можливість, маючи доказову базу, притягувати всіх винних у скоєнні злочинів на нашій території до кримінальної відповідальності, в якій би далекій країні вони не переховувалися”, — повідомив Секретар РНБО України.
Додамо, що на ситуацію також відреагували в Офісі Президента України.