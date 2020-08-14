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У Зеленського відреагували на повернення "вагнерівців" з Білорусі до Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. В Офісі Президента України Володимира Зеленського очікували від Білорусі "більш юридично коректного й зваженого рішення" щодо затриманих найманців ПВК "Вагнер". Про це йдеться у заяві ОПУ у Telegram, повідомляє УНН.

"Україна з прикрістю сприймає рішення Республіки Білорусь передати Росії раніше затриману групу осіб, які належать до приватної військової компанії "Вагнера". Безумовно, Республіка Білорусь – незалежна держава з власною позицією, але українська сторона очікувала більш юридично коректного й зваженого рішення", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що затримані на території Білорусі 32 бойовика ПВК "Вагнера" були повернуті в Російську Федерацію. Міністерство закордонних справ України заявило, що взяло до уваги рішення Республіки Білорусь про видачу 32-х бойовиків ПВК "Вагнера" Росії.

Зазначимо, 11 серпня Офіс генпрокурора України направив до генпрокуратури Білорусі запити про видачу 28 учасників збройного конфлікту на Донбасі.

Як повідомляв УНН, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 людини, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер". Імена багатьох затриманих є в списку сайту "Миротворець". Більшість з них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донбасу. Водночас, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Росія "не визнає українське громадянство" затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнера".

Додамо, що 5 серпня Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко обговорили питання екстрадиції затриманих в Білорусі учасників військових дій на Донбасі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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