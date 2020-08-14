МЗС про звільнення "вагнерівців": їм вдалося вислизнути сухими з води, але це не кінець історії

"Рішення білоруської сторони повернути до РФ представників т.зв. ПВК Вагнер взято до уваги. Українська сторона (насамперед центральний компетентний орган України з питань екстрадиції) доклала належних зусиль для притягнення до кримінальної відповідальності правопорушників, які підозрюються у вчиненні тяжких злочинів на Донбасі. Поки що цим людям вдалося вислизнути сухими з води, але це далеко не кінець історії (зрештою є ще Інтерпол)", - написав дипломат.

Єнін нагадав також про принцип взаємності, який часто грає не останню роль при прийнятті рішень з питань міжнародної правової допомоги та екстрадиції.

"До слова, Білорусь (як прикордонна з нами держава) посідає 2 місце за кількістю запитів про правову допомогу та екстрадицію серед усіх міжнародних партнерів України", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що затримані на території Республіки Білорусь 32 бойовика ПВК "Вагнера" були повернуті в Російську Федерацію.