МЗС про звільнення "вагнерівців": їм вдалося вислизнути сухими з води, але це не кінець історії

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України взяло до уваги рішення Республіки Білорусь про видачу 32-х бойовиків ПВК Вагнера Росії. Про це у Facebook написав заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає УНН.

"Рішення білоруської сторони повернути до РФ представників т.зв. ПВК Вагнер взято до уваги. Українська сторона (насамперед центральний компетентний орган України з питань екстрадиції) доклала належних зусиль для притягнення до кримінальної відповідальності правопорушників, які підозрюються у вчиненні тяжких злочинів на Донбасі. Поки що цим людям вдалося вислизнути сухими з води, але це далеко не кінець історії (зрештою є ще Інтерпол)", - написав дипломат.

Єнін нагадав також про принцип взаємності, який часто грає не останню роль при прийнятті рішень з питань міжнародної правової допомоги та екстрадиції.

"До слова, Білорусь (як прикордонна з нами держава) посідає 2 місце за кількістю запитів про правову допомогу та екстрадицію серед усіх міжнародних партнерів України", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що затримані на території Республіки Білорусь 32 бойовика ПВК "Вагнера" були повернуті в Російську Федерацію.

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